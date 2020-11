Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Medvedev e Zverev a caccia della prima affermazione sul cemento francese

In ogni caso sarà una prima volta. Finale inedita al Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo di una stagione travagliata e condizionata dalla pandemia. Sul cemento parigino si sfideranno il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev, con entrambi che vanno a caccia della loro prima affermazione nel torneo.

Percorso quasi perfetto nel tabellone per i due giocatori, che hanno concesso un set negli ottavi di finale, rispettivamente all’australiano Alex De Minaur e al francese Adrian Mannarino, quest’ultimo protagonista di una pazzesca battaglia con Zverev, poi finita in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4.

Nei quarti di finale Medvedev ha spazzato via Diego Schwartzman con un eloquente 6-1 6-3, mentre Zverev ha superato Stan Wawrinka. In semifinale il russo ha messo fine alla corsa di Milos Raonic ed, invece, il tedesco ha proseguito la maledizione a Bercy di Rafael Nadal, superando lo spagnolo con il punteggio di 6-4 7-5.

Per Medvedev si tratta della quarta finale in un 1000 della carriera. Le precedenti tre sono arrivate tutte nella scorsa stagione, quella della definitiva esplosione del russo. Il numero cinque del mondo si impose a Cincinnati e poi a Shanghai, dove riuscì a sconfiggere nell’ultimo atto proprio Alexander Zverev in un match abbastanza dominato e chiuso con il punteggio di 6-4 6-1.

Sono, invece, sette le finali raggiunge nei Masters 1000 da parte del nativo di Amburgo, che non ha risentito di tutte le vicende extra campo che lo vedono protagonista dopo le pesanti accuse di violenza da parte di una sua ex fidanzata. Il tedesco, però, non vince un 1000 da Madrid 2018 e soprattutto non tornava a giocare una finale proprio da quella di Shanghai, con questa di Parigi-Bercy che ha anche il profumo della rivincita.

Foto: LaPresse