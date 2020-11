Zverev-Medvedev oggi, Finale Parigi-Bercy 2020: orario, tv, programma, streaming

A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, domenica 8 novembre, si completerà il torneo con la finale del tabellone principale di singolare maschile. Si sfideranno per il titolo ed i 400 punti in palio, non prima delle ore 15.00, il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.

Oggi, domenica 8 novembre, si terrà la settima ed ultima giornata dei tabelloni principali del Masters 1000 di tennis 2020. Sarà possibile seguire la finale in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della finalissima.

ORDINE DI GIOCO 8 NOVEMBRE 2020

CENTRALE

Dalle ore 12.15

Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz VS (2) Mate Pavic / Bruno Soares

Non prima delle ore 15.00

(4) Alexander Zverev VS (3) Daniil Medvedev

DIRETTA TV – ATP Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – ATP SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse