Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, Daniil Medvedev conquista il titolo. Zverev crolla nel terzo set

Daniil Medvedev conquista per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il russo ha superato nell’ultimo atto il tedesco Alexander Zverev in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-1 dopo due ore e otto minuti di gioco. Si tratta del terzo 1000 per il numero cinque del mondo, che aveva già trionfato nella passata stagione a Cincinnati e Shanghai, battendo in quest’ultima occasione proprio Zverev.

Un primo set dove il servizio la fa da padrone, con Medvedev che realizza addirittura 9 ace. Non ci sono palle break per undici game ed il set sembra indirizzato verso il tie-break. Nel dodicesimo gioco, però, Zverev spinge fortissimo con il dritto e si procura tre palle break consecutive. La terza è decisiva per il tedesco per conquistare la prima frazione con il punteggio di 7-5.

Loading...

Loading...

Anche il secondo set sembra viaggiare sulla stessa falsariga del primo. Medvedev, però, alza il livello del suo gioco e nel terzo game si procura quattro palle break. Zverev, però, si salva e riesce a mantenere la parità. Nel nono game il russo si inventa una clamorosa palla corta sul 30-30 e si procura un’altra palla break, che questa volta sfrutta. Servizio poi tenuto a zero e set per 6-4 per il numero cinque del mondo.

Zverev risente del set perso e cede a zero la battuta in apertura di terzo parziale. Il tedesco ha, però, quattro occasioni per l’immediato controbreak, ma le manca. E’ il segno della resa per Zverev, che perde nuovamente la battuta e finisce per andare sotto 0-4. La partita è ormai in controllo di Medvedev, che ottiene un terzo break e chiude sul 6-1.

