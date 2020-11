LIVE Sonego-De Minaur 0-0, Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: a breve si comincia! L’azzurro sfida l’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.40 In palio c’è il passaggio agli ottavi di finale del torneo di Parigi-Bercy 2020.

15.35 Ci siamo! A breve inizierà il riscaldamento del match che vedrà, l’uno contro l’altro, Lorenzo Sonego e Alex de Minaur.

14.47 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la Diretta LIVE del match che vedrà impegnato Lorenzo Sonego nel duello contro Alex de Minaur inizierà più o meno fra una trentina (abbondante) di minuti, dal momento che l’incontro che precede la contesa fra l’azzurro e l’australiano – fra Mannarino e Nishioka – è andata al terzo set.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida in programma a Parigi-Bercy, in Francia, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, dove oggi, mercoledì 4 novembre, si completerà il secondo del tabellone principale di singolare maschile.

Sarà in campo anche Lorenzo Sonego, che sul Campo 1, nel terzo match dalle ore 11.00, affronterà l’australiano Alex de Minaur, numero 16 del seeding. Si tratta di una sfida inedita: tra i due non ci sono infatti precedenti. L’azzurro cerca oggi l’accesso agli ottavi di domani.

OA Sport dunque vi offrirà la diretta live della sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur, numero 16 del seeding, valida per il secondo turno del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di tennis di Prigi-Bercy 2020: si tratta del match che sarà il terzo a partire dalle ore 11.00, quindi la nostra diretta scatterà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse