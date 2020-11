Sonego-de Minaur oggi, Masters1000 Parigi-Bercy: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 4 novembre, rivedremo tornare in campo (nel pomeriggio) Lorenzo Sonego. L’azzurro, reduce dalla brillante settimana a Vienna (Austria) dove ha raggiunto la finale dell’ATP 500, si ripropone nel Masters 1000 di Parigi Bercy, affrontando il forte e insidioso australiani Alex de Minaur (n.25 del mondo) in un match che si preannuncia complicato.

Il piemontese, dopo aver sconfitto agevolmente il kazako Alexander Bublik, se la vedrà contro l’oceanico, particolarmente adatto ai campi rapidi transalpini. Pertanto, Sonego dovrà replicare la qualità delle partite viste a Vienna per pensare di proseguire il proprio percorso in questo torneo. Non ci sono precedenti tra i due e il n.32 del mondo cercherà di “vendicare” la sconfitta dell’altro italiano Stefano Travaglia, superato da de Minaur nel primo turno.

PROGRAMMA SONEGO-DE MINAUR IN TV

Oggi, mercoledì 4 novembre, rivedremo tornare in campo (nel pomeriggio) Lorenzo Sonego. L’azzurro, reduce dalla brillante settimana a Vienna (Austria) dove ha raggiunto la finale dell’ATP 500, si ripropone nel Masters 1000 di Parigi Bercy, affrontando il forte e insidioso australiani Alex de Minaur (n.25 del mondo) in un match che si preannuncia complicato. La diretta del confronto sarà affidata a Sky Sport, in particolare a Sky Sport Uno o in alternativa a Sky Sport Arena. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 4 novembre

Terzo incontro sul campo n.1 (inizio del programma alle ore 11.00) – Sonego vs de Minaur – 2° turno Masters 1000 Parigi-Bercy

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer