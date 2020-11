Masters1000 Parigi-Bercy 2020 oggi: orari 4 novembre, ordine di gioco, tv, streaming

Si riprende a partire dalle 11.00 a Parigi-Bercy per una nuova giornata dedicata al Masters 1000 sul veloce indoor francese. Una giornata ricca di incontri che definirà il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del torneo transalpino.

In chiave italiana vedremo all’opera Lorenzo Sonego che, dopo aver sconfitto nettamente il kazako Alexander Bublik, dovrà vedersela contro il solido e veloce Alex de Minaur, giocatore insidioso su questa superficie. Si prevede una sfida impegnativa per Lorenzo che, dopo la finale raggiunta a Vienna, è l’unico superstite della truppa italiana, tenuto conto anche della sorprendente eliminazione di ieri di Matteo Berrettini, apparso lontano dalla miglior condizione contro l’americano Marcos Giron.

Loading...

Loading...

Una giornata particolare anche per l’esordio della testa di serie n.1, ovvero Rafael Nadal. Lo spagnolo giocherà non prima delle 18.30 il match sul Centrale contro il connazionale Feliciano Lopez. Una sfida tra mancini con Rafa nettamente favorito, desideroso di realizzare la doppietta parigina, dopo il trionfo al Roland Garros di alcune settimane fa.

Oggi, mercoledì 4 novembre, si terrà il day-3 dei tabelloni principali del Masters 1000 di tennis 2020. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match di Sonego. Di seguito la programmazione:

IL PROGRAMMA DEL MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2020 (4 NOVEMBRE)

Mercoledì 4 novembre

Court Central

dalle 11 – Anderson vs Medvedev

a seguire – Schwartzman vs Gasquet

a seguire – Herbert vs Raonic

a seguire – Zverev vs Kecmanovic/Millman

non prima delle 18:30 – Nadal vs Lopez

a seguire – Wawrinka – Paul

Court 1

dalle 11 – Bonzi vs Davidovich Fokina

a seguire – Nishioka vs Mannarino

a seguire – de Minaur vs Sonego

a seguire – Thompson vs Coric

a seguire – Albot vs Rublev

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse