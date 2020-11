LIVE Sonego-de Minaur 3-6, 5-7 Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: l’australiano supera nettamente l’azzurro qualificandosi agli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Lorenzo Sonego sconfitto da Alex De Minaur: la cronaca della partita

Loading...

Loading...

Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con le news, gli approfondimenti e le cronache di OA Sport.

GAME, SET & MATCH: de Minaur batte 6-3, 7-5 Lorenzo Sonego conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo di Parigi-Bercy 2020 in 1h 27′.

0-40 Errore col rovescio dell’azzurro, che si traducono nella possibilità di tre match point per l’australiano.

0-30 Non passa la palla corta di Sonego: momento di tensione.

0-15 Primo punto di questo dodicesimo gioco a de Minaur

5-6 Continua a fare gara di testa il ragazzo di Sydney, che si rimette nella situazione di due game fa.

40-15 Sonego vince un punto sciorinando anche un colpo sotto alle gambe.

40-0 Arriva anche un ace per l’australiano.

30-0 Due punti rapidissimi per de Minaur.

5-5 Una gran prima e il gioco è fatto: si riparte in parità per la volata di questo secondo set.

40-30 Errore di misura del torinese che rimette in moto il suo avversario.

40-15 Qui c’è un errore dell’italiano che pone fine al suo magic moment.

40-0 Arriva il decimo punto consecutivo al servizio per l’azzurro.

30-0 Due punti a favore di Sonego, il secondo con uno splendido dritto vincente.

4-5 Gioco per de Minaur, che ora – dal canto suo – cercherà di breakkare Sonego chiudendo il match.

40-15 Altro quindici per de Minaur.

30-15 Sonego sbaglia in risposta.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo turno di battuta.

4-4 Turno di servizio a zero anche per l’azzurro che si carica.

40-0 Dropshot a segno per Sonego.

30-0 Errore in risposta di de Minaur.

15-0 Braccio di ferro a tutto campo che viene vinto da Sonego al termine di uno scambio pazzesco.

3-4 Tiene il servizio a zero de Minaur, che in poco più di cento secondi fa suo un nuovo gioco.

40-0 Altro punto per lui.

30-0 Partenza a razzo per l’australiano che non concede neanche una chance all’azzurro per provare a rendersi pericoloso.

3-3 Sonego mostra i muscoli vincendo un game lungo dieci minuti. Si ripartirà nel settimo game.

A-40 Vantaggio interno dopo l’errore di de Minaur.

40-40 Nuova parità.

A-40 Drittone di Sonego che trova il punto.

40-40 Discesa a rete perfetta di Sonego che rimette le cose in parità.

40-A Sonego va un’altra volta fuori giri: il tennista italiano sta dando tutto, ma l’australiano è un muro.

40-40 Recupero sensazione di de Minaur, che porta così il game ai vantaggi.

40-30 Errore qui del tennista tricolore.

40-15 Discesa a rete che porta dividendi quella del torinese.

30-15 Servizio e dritto per l’azzurro che mette sotto stress la difesa dell’australiano.

15-15 Un punto a testa di una qualità straordinaria: passante di de Minaur, rovescio aperto (sulla riga) di Sonego.

3-2 arriva l’errore di Sonego, che vuol dire un altro game a referto per de Minaur.

40-15 Un copia e incolla velocissimo su cui Sonego può poco.

30-15 Servizio vincente per l’australiano.

15-15 Un punto a testa in apertura di quinto game.

2-2 Porta casa il game l’azzurro, che rimane attaccato al match con le unghie e con i denti.

A-40 Servizio e rovescio che funziona, Sonego prova a caricarsi.

40-40 Punto pazzesco di de Minaur che recupera la smorzata di Sonego trovando anche il tempo e lo spazio per fare punto.

40-30 Altra ottimo servizio per il tennista tricolore.

30-30 Ace, accordato dal “Challenge”, per Sonego.

15-30 Va fuori giri il torinese in questa circostanza.

15-15 Una discesa a rete di Sonego e un suo errore nel palleggio sistemano la situazione con uno dei classici scenari iniziali in tutti i turni di battuta dell’azzurro.

1-2 per de Minaur che continua a tenere il servizio senza troppi problemi.

40-0 C’è anche il terzo per effetto di una bella volèe a rete dell’australiano.

30-0 Arrivano due punti consecutivi per de Minaur.

1-1 Sonego non si perde d’animo e prova da subito a cambiare passo in questo secondo set.

40-15 Allunga il torinese.

30-15 Errore a rete dell’azzurro, che aveva praticamente il punto in tasca.

30-0 Buona partenza di Sonego in questo primo turno di servizio del secondo set.

0-1 Ace di de Minaur che ricomincia da dove aveva finito.

40-15 L’azzurro va in difficolta sulla diagonale di rovescio perdendo il punto.

30-15 Questa volta è Sonego a imporsi nel duello a rete, con un bel passante aperto di roverscio.

30-0 Inizia in modo travolgente l’australiano, soprattutto con il secondo punto vinto dal giocatore di Sydney con un passate in controbalzo eccezionale.

COMINCIA IL SECONDO SET! Al servizio ci va de Minaur.

Ora una breve pausa.

3-6 PRIMO SET PER de MINAUR! In 36′ l’australiano fa suo il parziale.

40-A Set point per l’australiano.

40-40 Doppio fallo del torinese.

40-30 Errore dell’australiano. L’azzurro si ravviva ancora una volta.

30-30 Ottima prima dell’azzurro, che si prende questo punto.

15-30 Sonego perde la misura nel venire a rete, chiamato dal suo rivale: palla in “out”.

15-15 Un punto a testa in apertura di game.

3-5 Servizio vincente e game che consentirà all’australiano di servire per il set nel prossimo turno di battuta.

40-30 Al termine di uno scambio che ha visto l’azzurro difendere in maniera comunque incredibile, de Minaur fa suo uno scambio molto intenso.

30-30 Sonego ottiene un punto importante.

30-15 Dritto in cross per l’australiano, che mette la pallina all’incrocio delle righe.

15-15 Fa tutto de Minaur: prima un bel vincente, poi un clamoroso errore a rete.

4-3 E lo fa! Il classe 1995 non molla rimanendo incollato al suo avversario nella speranza di trovare il controbreak che lo rimetterebbe definitivamente in carreggiata.

40-30 Colpo di coda di Sonego che si procura una palla per chiudere il game.

30-30 Servizio e smorzata: funziona lo schema dell’italiano.

15-30 Si spinge a rete l’azzurro, che accorcia le distanze nel conto di questa ripresa.

0-30 Prima un doppio fallo di Sonego, poi una risposta nelle stringe dell’azzurro da parte di de Minaur. Arrivano due punti per lui.

2-4 in 66″ de Minaur fa suo questo sesto gioco del match.

40-0 E’ una furia il giocatore classe ’99.

30-0 Altro “quindici” al giocatore di Sydney.

15-0 Primo punto per l’australiano.

3-2 L’azzurro rimane in linea di galleggiamento confermando, pur a fatica, questo turno di servizio.

40-30 Sonego vince un lungo braccio di ferro dal fondo.

30-30 L’australiano si porta a casa il punto.

30-15 Sonego torna a fare male col dritto.

15-15 Nulla di nuovo rispetto agli altri turni di servizio di entrambi.

1-3 per de Minaur che conferma il break. Due giochi di vantaggio per lui.

40-30 Clamoroso errore di de Minaur che fallisce un comodo schiaffo al volo mandando la pallina in rete.

40-15 Azione in “Copia e incolla”.

30-15 Servizio che fa male a Sonego quello di de Minaur.

15-15 Un punto per parte in questo quarto gioco.

1-2 C’è il break: de Minaur va a sedersi avanti in questi primi scampoli di partita.

15-40 Arrivano due palle break per de Minaur.

15-30 Va fuori giri Sonego spedendo la pallina in “out”.

15-15 Copione rispettato anche in questo turno di servizio del torinese.

1-1 Risposta in rete di Sonego: servizio tenuto anche per lui in questo primo “stress test”.

40-30 De Minaur spezza la parità col dritto.

30-30 Due punti a testa per entrambi i tennisti in apertura di questo game.

1-0 Sonego, che conquista il primo game del match.

A-40 Accelerazione vincente col dritto per Sonego.

40-40 Pallina in rete: parità.

40-30 Palla corta e campo spalancato: l’italiano va a segno.

30-30 Nuovo servizio, nuovo ace.

15-30 Errore di Sonego, che concede un altro punto al rivale.

15-15 Primo punto anche per l’australiano.

15-0 Subito ace per l’azzurro.

SI VA! COMINCIA IL MATCH.

15.42 Sonego inizierà al servizio.

15.40 In palio c’è il passaggio agli ottavi di finale del torneo di Parigi-Bercy 2020.

15.35 Ci siamo! A breve inizierà il riscaldamento del match che vedrà, l’uno contro l’altro, Lorenzo Sonego e Alex de Minaur.

14.47 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la Diretta LIVE del match che vedrà impegnato Lorenzo Sonego nel duello contro Alex de Minaur inizierà più o meno fra una trentina (abbondante) di minuti, dal momento che l’incontro che precede la contesa fra l’azzurro e l’australiano – fra Mannarino e Nishioka – è andata al terzo set.

Il programma – La presentazione – Il programma di oggi di Parigi-Bercy – La presentazione di oggi di Parigi-Bercy

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida in programma a Parigi-Bercy, in Francia, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, dove oggi, mercoledì 4 novembre, si completerà il secondo del tabellone principale di singolare maschile.

Sarà in campo anche Lorenzo Sonego, che sul Campo 1, nel terzo match dalle ore 11.00, affronterà l’australiano Alex de Minaur, numero 16 del seeding. Si tratta di una sfida inedita: tra i due non ci sono infatti precedenti. L’azzurro cerca oggi l’accesso agli ottavi di domani.

OA Sport dunque vi offrirà la diretta live della sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur, numero 16 del seeding, valida per il secondo turno del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di tennis di Prigi-Bercy 2020: si tratta del match che sarà il terzo a partire dalle ore 11.00, quindi la nostra diretta scatterà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse