LIVE Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2020-2021 DIRETTA: un derby lombardo tutto da vivere

Buongiorno amici di OA Sport e e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Germani Brescia, match valido per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

E’ il momento di uno dei tanti derby lombardi che si vivono nel massimo campionato italiano di basket. Da una parte un’Olimpia Milano che arriva a questo turno di campionato dopo aver patito in Eurolega il secondo ko della sua stagione, a Valencia contro i padroni di casa spagnoli per 86-81, dall’altra una Germani Brescia in totale confusione, con coach Vincenzo Esposito che potrebbe essere alla sua ultima spiaggia sulla panchina della “Leonessa”.

Olimpia-Leonessa: tutto in quaranta minuti!

La palla a due del match tra Olimpia Milano e Germani Brescia è programmata per le ore 17.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

