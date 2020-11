LIVE Nuoto, ISL 2020 in DIRETTA: seconda semifinale. Caeleb Dressel spaziale! Record del mondo nei 100 misti! Quinto Marco Orsi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.01: Grazie per averci seguito e appuntamento a sabato e domenica per una finale che promette scintille della ISL 2020. Buona serata!

19.59: Ci sarà una sola azzurra al via delle finali, Benedetta Pilato, mentre Marco Orsi ha chiuso senza il botto la sua esperienza molto positiva a Budapest con tanti risultati di prestigio. Il botto lo ha fatto Caeleb Dressel con un grande record del mondo dei 100 misti

19.59: Ecco dunque i finalisti della seconda edizione della ISL: Energy Standard, London Roar, Cali Condors e LA Current

19.58: Questa la classifica finale della semifinale 2: Cali Condors 605.5; LA Current 462; Iron 340.5; Toronto Titans 303

19.57: Ryan Murphy domina il 50 con 24″23, secondo posto per Stewart

19.54: Ryan Murphy e Stewart riescono a strappare il pass per la finalissima

19.51: Ryan, Murphy, Stewart e Glinta superano il primo turno

19.46: Ultima gara della semifinale numero 2, la skin race nei 50 dorso uomini con al via Basseto, Glinta, Ress, Stewart, Carter, Murphy, Ryan e Fesikov

19.45: Tutto facile per Lilly King che vince in 29″15: che tempo nella terza gara in 7 minuti, secondo posto per Hannis

19.42: Doppio Cali Condors in finale! King vince con 29″58, secondo per Hannis

19.38: Superano il primo turno King, Holkko, Hannis e Laukkanen

19.36: E’ il momento della skin race. Si parte con i 50 rana maschile. Al via Laukkanen, Hulkko, Hannis, King, Gastaldello, Sebastian, Wog, Conceicao

19.34: Tiene fino alla fine il brasiliano Santos che vince in 4’04″16, secondo posto per Szaranek, terza piazza per Verraszto

19.31: A metà gara Santos, Szaranek, Verraszto

19.28: Al via nei 400 misti Santos, Verraszto, Bentz, Szaranek, Heidtmann, Prenot, Pasynkov, Knox

19.27: Hali Flickinger vince con il tempo di 4’27″07, secondo posto per Cieplucha, terzo posto per Gasson, solo quinta una spenta Hosszu

19.25: Flickinger davanti nettamente a metà gara, secondo posto per Cieplucha

19.18: Tra poco al via i 400 misti donne con Ugolkova, Hosszu, Flickinger, Fertel, Gasson, Sargent, Cieplucha, Overholt

19.16: I Cali Condors riescono ad avere la meglio davanti agli LA Current, terzo posto per i Toronto Titans

19.14: A metà gara Cali Condors, LA Current, Toronto Titans

19.11: Classifica provvisoria: Cali Condors 489; LA Current 384,5; Iron 275.5; Toronto Titans 244

19.11: C’è ancora Dressel in gara nella staffetta 4×100 stile libero mista

19.10: Bella vittoria del turco Sakci che vince in 56″51, secondo posto per Licon, terzo per Silva Franca. Quarta vittoria in cinque gare per gli Iron

19.09: A metà gara Sakci, Cordes, Murdoch

19.07: Ci sono i 100 rana uomini con al via Murdoch, Sakci, Cordes, Fink, Silva Franca, Licon, Persson, McKee

19.06: Lilly King disputa una grande gara e vince con 1’03″29 davanti a Hannis e terza piazza per Hulkko

19.02: E’ il momento dei 100 rana! Laukkanen, Hulko, Lilly King, Hannis, Sebastian, Gorbenko, Wog, Ulyett

19.01: Cali Condors 463; LA Current 366,5; Iron 253.5; Toronto Titans 236

19.00: Vince il brasiliano Santos! Con 21″80, a un soffio dal suo record del mondo, secondo posto per Caeleb Dressel che ha tenuto il ritmo dello specialista brasiliano: 22″04, terzo Cieslak (22″53)

18.57: torna in vasca Caeleb Dressel. Uno stakanovista! E’ in vasca nei 50 farfalla dove affronta Orsi, Santos, Cieslak, Shields, Gkolomeev, Pratt, Govorov

18.56: Ancora Francia! Melanie Henique vince i 50 farfalla in 24″65, secondo posto per Kromowidjojo, terza piazza per Gastaldello

18.54: E’ il momento dei 50 farfalla con Henique, Kromowidjojo, Dahlia, Nelson, Gastaldello, Marsh, Smith, Hansson

18.53: Classifica provvisoria: Cali Condors 443; LA Current 350,5; Iron 234; Toronto Titans 217.5

18.52: Vince Haas in 1’42″00, secondo posto per Majchrzak, terza piazza per Scheffer

18.51: A metà gara Haas, Scheffer, Majchrzak

18.50: Ora i 200 stile libero uomini con al via Klentz, Haas, Santos, Majchrzak, Scheffer, Seliskar, Krasnykh, Pieroni

18.48: Allison Schmitt vince in 1’52″83 davanti a Smith e Murez

18.47: Smith, Murez, Schmitt a metà gara

18.42: tra poco ci sono i 200 stile libero con Ludlow, Andrusenko, Schmitt, Brown, Murez, Sargent, Egorova, Smith

18.41: Il precedente record del mondo dei 100 misti era di Morozov, fatto segnare il due tappe della coppa del Mondo 2018

18.40: Fa punti solo Dressel, gli altri tutti “mangiati” dal jackpot dello statunitense. La classifica provvisoria: Cali Condors 411; LA Current 339,5; Iron 216; Toronto Titans 208.5

18.39: Dressel ha schiantato tutti, Orsi lo ha tenuto solo nella frazione a farfalla, poi ha sbagliato qualcosa nel dorso, non è riuscito a chiudere il gap a rana e ha perso a stile libero: quinto

18.38: RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOO!!! CAELEB DRESSEL scende sotto i 50″: 49″88 che tempo per lo statunitense!

18.37: A metà gara Dressel, Hvas, Cieslak

18.35: CI SIAMO! Marco orsi in vasca per gli iron nei 100 misti. La sfida è con Caeleb Dressel. Al via anche Toumarkin, Cieslak, Hvas, Prenot, Knox e Fesikov

18.34: Ancora una vittoria di Beryl Gastaldello con 57″86, secondo posto per Gorbenko (58″10), terzo per Nelson

18.34: A metà gara Gorbenko, Nelson, Hansson

18.33: Al via nei 100 misti donne Laukkanen, Hosszu, Nelson, Small, Gastaldello, Gorbenko, Hansson e Wog

18.32: Classifica provvisoria; Cali Condors 365; LA Current 323,5; Iron 210; Toronto Titans 202.5

18.31: Vince Robert Glinta!!! Con il tempo di 49″64 ha la meglio su Stewart, terzo posto per Basseto e un deludente Murphy

18.31: A metà gara Ryan, Basseto, Stewart

18.30: C’è Ryan Murphy al via dei 100 dorso assieme a Basseto, Stewart, Glinta, Kawecki, Carter, Pratt e Ryan

18.27: Che finale di Olivia Smoliga che con 55″99 batte sul filo di lana Kylie Masse, terzo posto per Deloof

18.27: A metà gara Masse, Smoliga Tetzloff

18.23: In arrivo una sfida di altissimo livello nei 100 dorso: Olivia Smoliga affronta Pilhatsch, Zevina, Fertel, Deloof, Tetzloff, Bratton, Masse

18.21: Tom Shields resiste al ritorno di Wang e vince in 1’49″02, nuovo record americano! Secondo posto per Wang, in 1’49″89, nuovo record mondiale juniores, terzo Bentz

18.20: Shields, Wang, Bentz a metà gara

18.17: Tra poco i 200 farfalla uomini con Verraszto, Klenz, Bentz, Wang, Shields, Heidtmann,, Lelliott, Pasynkov

18.16: Hali Flickinger vince i 200 farfalla in 2’04″25, davanti a Gasson e Dahlia

18.15: A metà Flickinger, Dahlia, Overholt a metà gara

18.11: Tra poco al via i 200 farfalla donne con Ugolkova, Hosszu, Flickinger, Dahlia, Gasson, McLaughlin, Cieplucha, Overholt

18.10: Classifica provvisoria: Cali Condors 311; LA Current 281; Iron 182; Toronto Titans 181

18.08: Che dominio di Caeleb Dressel che vince in 45″20, che forma per lo statunitense!!! E’ il primato personale, secondo posto per Ress, terzo Rooney staccatissimi

18.08: A metà gara Dressel, Rooney, De Boer

18.06: E’ uno dei momenti più attesi: Caeleb Dressel sui 100 stile libero affronta Lobanovszkij, De Boer, Ress, Rooney, Gkolomeev, Chadwick e Pieroni

18.05: Trionfa Beyl Gastaldello in 51″38 davanti a Weitzeil e Hinds, solo quarta Kromowidjojo

18.04: A metà gara Weitzeil, Gastaldello, Coleman

17.56: Spettacolo in arrivo anche nella prima gara in programma, i 100 stile libero donne che vedranno al via tra poco Van Roon, Kromowidjojo, Hinds, Schmitt, Gastaldello, Weitzeil, Coleman, Apostalon

17.53: Caeleb Dressel vuole stupire anche e soprattutto nei 100 stile dove punta ad un risultato cronometrico di altissimo livello

17.51: per l’Italia l’attesa è tutta per i 100 misti con Marco Orsi che cercherà di rendere la vita difficile a Caeleb Dressel che nei giorni scorsi ha fatto segnare il secondo crono all time in questa specialità. Orsi, invece, ha vinto tre delle quattro gare a cui ha partecipato

17.49: Questa la classifica provvisoria della seconda semifinale: Cali Condors 282; LA Current 255; Iron 173; Toronto Titans 171

17.47: Dopo la prima giornata di gare Cali Condors e LA Current sono nettamente avanti rispetto ad Iron e Toronto Titans.

17.45: Ad affrontarsi sono i Cali Condors di Caeleb Dressel, gli LA Current, gli Iron di Katinka Hosszu e Marco Orsi e i Toronto Titans.

17.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda e ultima giornata della seconda semifinale della ISL 2020

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda semifinale della International Swimming League 2020, la manifestazione per club di nuoto che quest’anno è tutta in programma alla Duna Arena di Budapest. Le squadre sono arrivate a Budapest un mese e mezzo fa e sono state messe in una “bolla” creata come misura di contenimento del contagio da Coronavirus sull’Isola Margherita: un modello che al momento funziona bene (zero contagi) e che potrebbe essere utilizzato anche per Tokyo 2021).

Si gareggia in vasca corta, ogni tappa dura due giorni. Ogni match è composto da 39 gare: 32 individuali, 5 staffette a squadre e 2 skin race, una delle novità della stagione. La squadra che vincerà la staffetta mista potrà scegliere lo stile della skin race. L’altra novità è il tempo jackpot: se un nuotatore chiude la sua gara con un un margine di vantaggio maggiore di un “tempo jackpot” specificato in una speciale tabella, conquista tutti i punti anche degli avversari. I punti vengono assegnati su una scala da 1 a 9. Il vincitore della gara si aggiudica 9 punti. I punti vengono raddoppiati nelle staffette e assegnati dopo ognuna delle 3 gare di skin race. Ci sono penalità di punti se un atleta, o una squadra nella staffetta, viene squalificato o non finisce la gara.

Ogni match ha la durata di due giorni e vedrà scontrarsi 4 squadre. Nella prima semifinale hanno superato il turno gli Energy Standard e i London Roar. Alle 18 scatta la seconda semifinale con i Cali Condors di Caeleb Dressel, gli LA Current, gli Iron di Katinka Hosszu e Marco Orsi e i Toronto Titans. Dopo la prima giornata di gare Cali Condors e LA Current sono nettamente avanti rispetto ad Iron e Toronto Titans.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata della seconda semifinale della International Swimming League 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla, appuntamento alle 18.00!

Foto Lapresse