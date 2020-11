LIVE Nadal-Thiem, ATP Finals 2020 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match della terza giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal sfida Dominic Thiem alla O2 Arena.

Australian Open 2020: la memoria torna rapidamente a questo momento, e al quinto successo di Thiem su Nadal contro i nove dell’iberico. Una vittoria, quella, che gli ha aperto la strada per un percorso che lo ha poi portato a sfiorare la vittoria su Novak Djokovic in finale. Da una superficie blu all’altra, dal pieno di spettatori della Rod Laver Arena al vuoto totale della O2 Arena, ritorna uno dei match che, sulla terra rossa, hanno richiamato l’attenzione più grande negli ultimi anni.

La superficie, però, non è il mattone tritato, ma quel veloce indoor che tanto spesso ha fatto arrabbiare Nadal, non tanto per la superficie in quanto tale, ma perché le Finals, secondo lui, dovrebbero subire una rotazione. Il torneo non l’ha mai vinto, e quest’anno sembra volerci tornare a provare sul serio, come nel 2010 e nel 2013, quando giunse in finale prima di perdere da Roger Federer in un caso e da Djokovic nell’altro. Finale che è stata raggiunta da Thiem nel 2019, alla quarta partecipazione, ma senza successo.

Si gioca nel pomeriggio londinese, ed è una seconda volta per Thiem, mentre per Nadal si tratta della prima. Per entrambi i giocatori ci sono alcune combinazioni per andare in semifinale: l’iberico è il solo a potercela fare direttamente, per mezzo di un’eventuale vittoria in due set; gli altri casi richiedono la collaborazione di Rublev (Nadal) o di Tsitsipas (Thiem).

Il match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem inizierà alle ore 15.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

