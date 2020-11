LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7, ATP Finals 2020 in DIRETTA: l’austriaco piega lo spagnolo per la sesta volta in carriera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca di Nadal-Thiem

VINCE DOMINIC THIEM! Per la sesta volta in carriera l’austriaco batte Nadal, errore di rovescio per l’iberico che deve dunque giocarsi le chance di qualificazione con Tsitsipas giovedì. Punteggio finale 7-6(7) 7-6(4), due ore e 25 minuti di tennis a livello clamoroso!

4-6 DUE MATCH POINT THIEM: prima esterna vincente di Nadal.

3-6 TRE MATCH POINT THIEM: lo carica Massu nell’angolo, il dritto vincente lo porta di nuovo ad avere la chance di chiudere! Nadal ha ora due servizi.

3-5 Thiem, splendido rovescio incrociato per l’austriaco che Nadal tocca appena con la testa della racchetta.

3-4 Thiem, IL PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA! E l’austriaco va avanti di un minibreak.

3-3 Servizio e dritto di Nadal, Thiem non controlla da molto lontano il proprio dritto. Si cambia campo.

2-3 Thiem, CHE SMASH! Difficilissimo, arpionandolo su un lob di dritto altissimo di Nadal, una specie di ragno che va a catturarlo!

2-2 Servizio vincente di Thiem, esterno.

2-1 Nadal, prende la rete e non sbaglia lo smash.

1-1 Palla corta centrale di Nadal troppo alta, Thiem arriva e gioca la controsmorzata di dritto che annulla il minibreak di svantaggio.

1-0 Nadal, che pesca subito il minibreak con la riga trovata grazie al dritto che passa Thiem!

6-6 E si va per la seconda volta al tie-break.

40-15 Gran risposta di Thiem, Nadal non riesce a tirarla su.

40-0 Magnifico dritto di Nadal che si porta a tre palle per il tie-break.

30-0 Prima vincente di Nadal.

15-0 Servizio e dritto di Nadal.

5-6 Thiem, risposta lunga di Nadal che torna a servire per andare al tie-break.

40-0 Altro ace di Thiem.

30-0 Quinto ace di Thiem, con Nadal che si lamenta della chiamata dell’elettronica (che in questa edizione rimpiazza integralmente i giudici di linea).

15-0 Rovescio in rete di Nadal, ma aveva spinto splendidamente Thiem per tutto il punto, con dritto e rovescio vicinissimi alla riga più volte.

5-5 CHE PUNTO DI NADAL! Tweener-lob difensivo, Thiem aggancia la palla, ma si espone al dritto vincente!

Vantaggio Nadal, secondo ace della partita, e in che momento!

40-40 Prima vincente di Nadal, che annulla così il terzo match point!

30-40 MATCH POINT THIEM: il nastro adesso restituisce a Nadal! Seconda seguita a rete, volée di dritto che si stampa sul net che però questa volta lascia passare la palla.

15-40 DUE MATCH POINT THIEM: servizio esterno e dritto verso l’incrocio delle righe alla sua sinistra di Nadal.

0-40 TRE MATCH POINT THIEM: altro incredibile errore con lo smash di Nadal, momento veramente inusuale per l’iberico che si trova in grandissima difficoltà.

0-30 Il nastro trascina via il dritto di Nadal, momento importantissimo del match.

0-15 Orrenda volée alta di Nadal, che aveva seguito a rete il servizio.

4-5 Thiem, ottima prima dell’austriaco che manda Nadal a servire per restare nel match.

Vantaggio Thiem, Nadal cerca di aggredire la seconda dell’austriaco, ma la risposta di rovescio incrociato è appena larga.

40-40 Perde campo Thiem dopo il servizio (seconda) e affossa il rovescio in rete.

40-30 Risposta di rovescio appena lunga di Nadal.

30-30 Secondo doppio fallo di Thiem mentre scoccano le due ore di gioco.

30-15 Servizio esterno e contropiede di dritto di Thiem.

15-15 SPETTACOLO NADAL! Volée bassa di dritto su un back di rovescio incrociato velenosissimo di Thiem!

15-0 Cerca il dritto incrociato violento Nadal, ma trova solo la rete.

4-4 BREAK THIEM: PUNTO CLAMOROSO! Nadal tira un dritto vincente per quasi chiunque, Thiem lo riprende miracolosamente, gira lo scambio e col dritto in avanzamento si riprende il maltolto!

30-40 PALLA BREAK THIEM: CHE SCAMBIO! Lunghissimo, sfibrante, con “vamos” finale da parte di Nadal, 21 colpi giocati!

15-40 DUE PALLE BREAK THIEM: il nastro porta via il rovescio a Nadal.

15-30 COS’HA GIOCATO THIEM! Slice di rovescio in recupero con Nadal proiettato verso la rete che si trasforma in incrociato vincente!

15-15 Prima vincente di Nadal verso l’esterno.

0-15 Gran dritto di Thiem, che esce da una situazione molto complessa giocando l’incrociato e non consentendo a Nadal il recupero.

4-3 BREAK NADAL: ed è il primo della partita, con Thiem che sbaglia strategia e, dopo aver costruito bene il punto, tira il dritto incrociato, teoricamente, direttamente addosso al mancino di Manacor, spietato nel rimandare la palla dall’altra parte senza possibilità che sia recuperata.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: sbaglia in lunghezza con il dritto Thiem.

40-40 Rovescio appena largo di Thiem in lungolinea.

40-30 Secondo ace di fila di Thiem, il quarto nel match.

30-30 Ace, il primo del set, di Thiem verso l’esterno.

15-30 Un paio di dritti servono a Thiem per trovare poi lo smash vincente.

0-30 Rovescio lungo di Thiem, che era stato anche aiutato da un nastro colpito da Nadal due colpi prima, che gli aveva allungato la palla.

0-15 Nadal sbaglia la direzione del dritto nella discesa a rete, tirandolo addosso a Thiem, che però non riesce a organizzare in tempo il controbalzo di rovescio.

3-3 Lungo il rovescio incrociato di Thiem.

40-15 In rete la risposta di Thiem.

30-15 Prima vincente di Nadal.

15-15 Lungo il dritto di Nadal.

15-0 Prima vincente di Nadal, esterna, con Thiem che non impatta bene in risposta.

2-3 Thiem, prima vincente.

40-0 Rovescio lungo di Nadal in risposta. Momento (comprensibile) di calo del match, a livello qualitativo.

30-0 Risposta di dritto lunga di Nadal.

15-0 Nadal colpisce il nastro con la risposta, Thiem ha gioco facile nel chiudere a rete.

2-2 Prima vincente di Nadal.

40-0 Scambio piuttosto lungo, Nadal lo domina e va a segno con il dritto.

30-0 Altra prima vincente di Nadal.

15-0 Prima vincente di Nadal con Thiem che sbaglia la risposta.

1-2 Thiem, altra prima vincente.

40-30 Prima con grande effetto verso l’esterno di Thiem, non riesce a trovare la risposta Nadal.

30-30 Rovescio lungo di Thiem.

30-15 Seconda centrale, carica e profonda di Thiem che Nadal non controlla.

15-15 RISPONDE PER LE RIME THIEM CON IL PASSANTE DI DRITTO VINCENTE! E con Nadal verso la rete!

0-15 IL RECUPERO DI DRITTO VINCENTE DI NADAL! Serve e scende a rete Thiem, ma sulla volée di rovescio il maiorchino si trasforma in gatto!

1-1 Prima vincente di Nadal.

40-30 CHE SCAMBIO! E soprattutto che conclusione con il gran dritto vincente che pizzica una porzione piccolissima di riga di fondo di Thiem!

40-15 Dritto che si stampa sulla riga di fondo di Thiem, non controlla il recupero Nadal.

40-0 Prima esterna vincente di Nadal.

30-0 Altro dritto lungo di Thiem.

15-0 Scambio lungo, 20 colpi, dritto appena oltre la riga di fondo di Thiem.

0-1 Thiem, prima centrale vincente.

Vantaggio Thiem, prima vincente.

40-40 Dritto continuamente in spinta di Thiem, annulla la palla break con grandissima personalità!

30-40 PALLA BREAK NADAL: dritto in rete di Thiem, ed è la prima volta che uno dei due oggi rischia di perdere la battuta per davvero.

30-30 Appena lungo il recupero di Thiem in corsa.

30-15 Nadal spinge nell’angolo destro Thiem, costringendolo a sbagliare di rovescio.

30-0 Servizio e rovescio di Thiem.

15-0 Primo a servire è Thiem, rovescio in rete di Nadal.

Torna in campo dopo una breve sosta negli spogliatoi Thiem tra poco si inizierà con il secondo set.

7-9 SET THIEM CON UN MICIDIALE DRITTO INCROCIATO VINCENTE!

7-8 SET POINT THIEM: sbaglia la risposta Nadal con il rovescio, e ora dovrà servire per non veder scivolare via il parziale.

7-7 Spinge benissimo con il dritto Thiem, per poi giocare il vincente incrociato e andare di nuovo in parità.

7-6 SET POINT NADAL: l’iberico resiste a qualsiasi dritto di Thiem, fin dalla risposta, e poi è l’austriaco a sbagliare. Due servizi ora per Thiem.

6-6 Rovescio in rete di Nadal, si ricambia campo e il set non è ancora finito dopo quasi un’ora e 10 minuti.

6-5 SET POINT NADAL: doppio fallo di Thiem, ed è gravissimo per l’austriaco.

5-5 Prima vincente di Thiem, esterna.

5-4 Nadal, IL ROVESCIO IN CONTROBALZO DI THIEM! Due minibreak recuperati in un lampo dall’austriaco con questo lungolinea, ora però ci sono i due servizi per lui.

5-3 Nadal, recupera un minibreak Thiem dopo questo dritto vincente dal centro che pizzica metà riga esterna.

5-2 Nadal, viene a rete Thiem, ma non con il tempo giusto e viene travolto da due dritti dell’iberico che ora può chiudere il set con due servizi.

4-2 Nadal, minibreak fortunoso dal momento che Thiem gioca la palla corta incrociata dopo il servizio, ma la palla tocca il nastro che gliel’allunga. Si cambia campo.

3-2 Nadal, spinge Thiem lontano e poi gioca due smash per chiudere. Due servizi ora per Thiem.

2-2 Primo doppio fallo di Nadal, che gli toglie il minibreak di vantaggio.

2-1 E ora è Nadal a prendersi il minibreak, viene a rete in controtempo e poi piazza lo smash vincente!

1-1 SCAMBIO DI ENORME LIVELLO! Nadal alla fine anche leggermente aiutato dal nastro sul rovescio vincente, ma la qualità è altissima!

0-1 Thiem, subito il minibreak con la palla corta di Nadal che esce davvero di un nulla in larghezza.

6-6 E con uno spaventoso dritto incrociato a seguire il servizio di Thiem si va al tie-break!

40-15 Altra ottima prima di Thiem.

30-15 Prima centrale e dritto vincente di Thiem.

15-15 Sbaglia un dritto verso l’incrocio delle righe importantissimo Nadal, lo avrebbe portato a 0-30.

0-15 PUNTO ASSURDO! Thiem viene a rete a seguire il rovescio, lob di Nadal, tweener di Thiem, demivolée di rovescio di Nadal!

6-5 Nadal, servizio e gran volée bassa di rovescio vincente.

40-15 Serve in maniera profondissima Nadal, traiettoria che sorprende Thiem costretto a giocare un abbozzo di dritto invece del rovescio, lascia però campo libero all’iberico.

30-15 Nadal spinge con il dritto dal centro sul rovescio di Thiem, che però esce di lì; è alla fine l’iberico a mettere il suo, di rovescio, lungo.

30-0 Lungo il dritto di Thiem.

15-0 Nadal butta fuori dal campo Thiem, scende a rete e gioca la volée di dritto, impossibile il recupero di rovescio per l’austriaco.

5-5 Serve esterno Thiem e poi chiude col dritto.

40-15 Scambio ancora lungo, Thiem è bravo a chiamare a rete Nadal e poi a giocare il dritto vincente a campo aperto.

30-15 Servizio e dritto di Thiem.

15-15 Scambio piuttosto lungo, il primo a sbagliare è Thiem.

15-0 Prima vincente di Thiem.

5-4 Nadal, scambio di enorme difficoltà per entrambi che alla fine vince l’iberico, che manda l’austriaco al servizio per restare nel set.

40-30 Prima esterna carica di Nadal, non resta in campo il dritto di Thiem.

30-30 Prima centrale al corpo di Nadal, non la rimanda dall’altra parte Thiem.

15-30 Seconda centrale con effetto ad allontanarsi di Nadal, Thiem non riesce a controllarla.

0-30 Thiem stavolta è fortunato, anche se in precedenza si era difeso molto bene: Nadal viene a rete, ma l’austriaco prende il nastro con il rovescio e la palla si impenna sopra l’iberico.

0-15 ASSURDA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI THIEM!

4-4 Lunga di poco la risposta di Nadal sulla seconda di Thiem.

40-15 ANCORA UN GRAN PUNTO DI THIEM! Rovescio lungolinea e palla corta, i due stanno alzando tantissimo il livello adesso!

30-15 CHE PUNTO DI THIEM! L’austriaco gira uno scambio che stava subendo con uno strepitoso dritto incrociato per poi chiudere con il vincente lungolinea.

15-15 Nadal allontana Thiem con un gran dritto incrociato, poi gioca la palla corta di rovescio vincente avanzando di pochi metri.

15-0 Cerca il dritto in corsa vincente Nadal, ma gli esce.

4-3 Nadal, altra prima vincente.

40-30 Prima esterna vincente di Nadal.

30-30 Punto perfetto di Nadal, che sbilancia Thiem, viene a rete e poi appoggia la palla per chiudere il punto.

15-30 Discesa a rete avventata di Nadal, Thiem recupera e gioca il rovescio non controllabile.

15-15 Gran risposta vincente di Thiem! Traiettoria che torna in campo con il rovescio lungolinea ed è imprendibile per Nadal!

15-0 Prima vincente di Nadal.

3-3 DOPPIO NUMERO! Palla corta di rovescio di Nadal superba, sulla quale però Thiem non solo arriva, ma gioca la controsmorzata incrociata di dritto vincente!

Vantaggio Thiem, CHE ROVESCIO! Splendido incrociato stretto vincente!

40-40, 2a parità: Nadal gira lo scambio e trova il dritto lungolinea che sorprende Thiem.

Vantaggio Thiem: comanda con il dritto, prende la rete, ma non ha bisogno di colpire ancora essendo il rovescio di Nadal largo.

40-40 NUMERO DI NADAL! Dritto di Thiem vicino alla rete imprendibile per chiunque tranne che per lui, che s’inventa un vincente sempre con il dritto!

40-30 Il dritto di Nadal fa male a Thiem, sulla diagonale lo allontana sempre di più e poi avanza per chiudere con l’ultimo.

40-15 Il nastro stavolta tradisce Nadal, fermandogli la palla e consentendo a Thiem di avanzare e chiudere con il dritto incrociato stretto.

30-15 Rovescio a metà rete di Nadal.

15-15 Servizio e dritto in avanzamento di Thiem.

0-15 Dritto largo di Thiem.

3-2 Nadal, il nastro blocca il dritto di Thiem portando lo spagnolo a rete, dove gestisce bene il punto.

40-15 Seconda al corpo di Nadal.

30-15 Non trova il giusto punto d’impatto con la palla Thiem, rovescio che non trova che la rete.

15-15 Il nastro porta via il dritto di Nadal.

15-0 Buona prima di Nadal.

2-2 Bravissimo anche qui Thiem, perché serve la prima esterna e su una gran risposta di rovescio di Nadal aggancia la palla con il dritto mentre avanza verso la rete e riesce a giocare il lungolinea.

40-15 Servizio e dritto di Thiem.

30-15 Bellissima e improvvisa palla corta vincente di Thiem con il dritto, coperta fino all’ultimo!

15-15 Nadal tiene ancora lontano Thiem, che mette il rovescio in rete.

15-0 Secondo ace di Thiem, esterno e a tre quarti di velocità, ma ben piazzato.

2-1 Nadal, servizio e volée per garantirgli punto e game col lob di Thiem che esce.

40-15 Ancora in spinta Nadal con il dritto per poi prendere la via della rete con la volée alta, Thiem ci arriva, ma non controlla.

30-15 Rovescio in rete di Nadal.

30-0 Prima centrale vincente di Nadal.

15-0 Servizio centrale e dritto di Nadal, che poi deve solo mettere la palla in campo avendo allontanato Thiem.

1-1 Prima esterna vincente di Thiem.

40-30 Ace di Thiem.

30-30 Risposta in rete di Nadal sulla seconda di Thiem.

15-30 Servizio e volée di rovescio di Thiem.

0-30 Rovescio in rete di Thiem.

0-15 CHE RECUPERO DI NADAL! Al primo punto in risposta arriva già il numero, rovescio in corsa che mette in difficoltà Thiem e consente all’iberico a propria volta di avanzare verso la rete e chiudere.

1-0 Nadal, tiene lontano Thiem per venire poi a rete e giocare la volée vincente di rovescio.

40-15 Primo ace di Nadal, esterno.

30-15 Dritto molto carico e profondo di Nadal che tiene in continuazione lontano Thiem, costringendolo poi a mettere in rete un complesso rovescio.

15-15 Scambio davvero lungo, al termine del quale il dritto di Nadal si ferma sul nastro. 21 colpi.

15-0 Subito seconda per Nadal, ma è Thiem a sbagliare.

15:12 Si comincia! Nadal ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

15:07 Inizia il palleggio di riscaldamento.

15:03 Entrano dal lunghissimo tunnel degli spogliatoi della O2 Arena Thiem, prima, e Nadal, poi.

15:00 Ancora pochi istanti all’ingresso in campo di Nadal e Thiem.

14:55 Oltre a essere la terza volta tra i due lontano dal rosso, oggi è la prima indoor.

14:50 Ancora dieci minuti all’ingresso in campo degli ultimi due campioni Slam della stagione.

14:46 Mai i due giocatori si sono incontrati prima d’ora alle Finals, perché sono sempre stati in gironi diversi o perché uno dei due (in questo caso Nadal) era assente nel periodo compreso tra il 2016 e quest’anno.

14.42 Le combinazioni per la semifinale

Plenty to play for on Day 3! Here’s our first look at some semi-finals qualification scenarios 👀 #NittoATPFinals pic.twitter.com/MWR1nrk0da — ATP Tour (@atptour) November 17, 2020

14:38 L’arrivo di Nadal e Thiem alla O2 Arena

14:34 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che apre la giornata alla O2 Arena tra Rafael Nadal e Dominic Thiem. E’ appena terminato il doppio precedente, con i tedeschi Krawietz e Mies che hanno sconfitto il duo polacco-brasiliano Kubot/Melo, e dunque non ci saranno ritardi.

La presentazione dei match odierni – Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match della terza giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal sfida Dominic Thiem alla O2 Arena.

Australian Open 2020: la memoria torna rapidamente a questo momento, e al quinto successo di Thiem su Nadal contro i nove dell’iberico. Una vittoria, quella, che gli ha aperto la strada per un percorso che lo ha poi portato a sfiorare la vittoria su Novak Djokovic in finale. Da una superficie blu all’altra, dal pieno di spettatori della Rod Laver Arena al vuoto totale della O2 Arena, ritorna uno dei match che, sulla terra rossa, hanno richiamato l’attenzione più grande negli ultimi anni.

La superficie, però, non è il mattone tritato, ma quel veloce indoor che tanto spesso ha fatto arrabbiare Nadal, non tanto per la superficie in quanto tale, ma perché le Finals, secondo lui, dovrebbero subire una rotazione. Il torneo non l’ha mai vinto, e quest’anno sembra volerci tornare a provare sul serio, come nel 2010 e nel 2013, quando giunse in finale prima di perdere da Roger Federer in un caso e da Djokovic nell’altro. Finale che è stata raggiunta da Thiem nel 2019, alla quarta partecipazione, ma senza successo.

Si gioca nel pomeriggio londinese, ed è una seconda volta per Thiem, mentre per Nadal si tratta della prima. Per entrambi i giocatori ci sono alcune combinazioni per andare in semifinale: l’iberico è il solo a potercela fare direttamente, per mezzo di un’eventuale vittoria in due set; gli altri casi richiedono la collaborazione di Rublev (Nadal) o di Tsitsipas (Thiem).

Il match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem inizierà alle ore 15.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse