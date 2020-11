LIVE Nadal-Rublev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: possibile leggero ritardo per la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:30 Buonasera a tutti. Al momento è ancora in corso il doppio Ram/Salisbury-Kubot/Melo, che precede Nadal-Rublev. Il match di singolare potrebbe subire un leggerissimo ritardo se il doppio in questione dovesse andare per le lunghe (al momento 7-5 2-5 il punteggio). Vi terremo aggiornati.

Il programma odierno – Nadal su Rublev

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal sfida Andrey Rublev alla O2 Arena.

Un solo precedente tra i due giocatori, risalente agli US Open 2017: erano i quarti di finale e il mancino di Manacor trionfò con un netto 6-1 6-2 6-2 sul russo, che al tempo era una delle maggiori sorprese del torneo e s’infilò per la prima volta nei migliori 40 del ranking ATP. Ora la storia è diversa: Rublev è tra i giocatori più caldi in assoluto del circuito, avendo vinto uno dietro l’altro tre ATP 500 e dato spettacolo con un bilancio di 40 vittorie e sconfitte nel 2020 e due quarti Slam in poche settimane.

Per Nadal si tratta della presenza numero 10 alle Finals, con il suo bilancio parla di due finali, tre semifinali e quattro eliminazioni nel round robin (di cui una, nel 2017, per rinuncia a proseguire il torneo senza aspettare la fine del girone). Si tratta di uno dei pochissimi tornei che mancano a un palmares che quest’anno lo ha portato ad arrivare a quota 20 Slam al pari di Roger Federer. Rublev, invece, è all’esordio assoluto, rinverdendo una tradizione russa piuttosto recente che ha in Daniil Medvedev il suo attuale esponente numero uno.

Considerando le assenze del 2016 e 2018, Nadal non vince il primo incontro delle Finals dal 2015, quando batté Stan Wawrinka: da allora sconfitte con David Goffin (e si ritirò dal torneo dopo aver perso con il belga) nel 2017 e con il tedesco Alexander Zverev, che stavolta si trova nell’altro raggruppamento, nel 2019. Seppur sulla sua superficie meno prediletta, il maiorchino intende ribaltare la tendenza, ma dovrà fare i conti con un osso duro in un girone per nulla scontato.

Il match tra Rafael Nadal e Andrey Rublev inizierà alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

