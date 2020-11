LIVE Nadal-Rublev 6-3 6-4, ATP Finals 2020 in DIRETTA: successo rapido per lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

Classifica del girone London 2020: Nadal comanda, seguito da Thiem, Tsitsipas e Rublev.

VINCE RAFAEL NADAL: 6-3 6-4 contro Rublev, un’ora e 17 minuti per tornare a esordire con la vittoria alle Finals per lo spagnolo, come non faceva dal 2015.

40-15 DUE MATCH POINT NADAL: dritto vincente di Rublev in lungolinea.

40-0 TRE MATCH POINT NADAL: l’iberico fa correre Rublev per tutto il campo, per poi piazzare lo smash vincente.

30-0 Prima vincente esterna di Nadal.

15-0 Perde il controllo del rovescio Rublev.

5-4 Nadal, dritto di Rublev che comanda. L’iberico va a servire per il match.

Vantaggio Rublev, rovescio in rete di Nadal.

40-40 Bravura enorme di Nadal qui! Palla difficilissima che va a finire nei piedi di Rublev a rete, poi è facile il passante di dritto.

40-30 Nono ace di Rublev.

30-30 Servizio e dritto di Rublev.

15-30 Aggredisce ancora con la risposta di dritto Nadal, ricavandone un altro vincente.

15-15 Gran risposta vincente incrociata di dritto di Nadal!

15-0 Prima profonda e vincente di Rublev.

5-3 Nadal, implacabile l’iberico con il dritto. Rublev serve per rimanere nel match.

40-15 Prima vincente di Nadal non controllata da Rublev.

30-15 Dritto lungo di Rublev, che l’aveva giocato dal centro.

15-15 Prima centrale vincente di Nadal.

0-15 Dritto incrociato largo di Nadal.

4-3 Nadal, due ace di fila di Rublev e game chiuso in 45 secondi. Da poco superata l’ora di gioco.

40-0 Ace di Rublev.

30-0 Altra prima vincente di Rublev.

15-0 Prima vincente di Rublev.

4-2 Nadal, dritto lungo di Rublev.

40-15 Rublev allontana Nadal con la risposta di dritto, ma spostandosi per giocare quello in lungolinea lo mette in rete.

30-15 Rublev riesce a sfondare con il dritto e a prendersi il punto.

30-0 Servizio e spettacolare dritto incrociato di Nadal.

15-0 Sbaglia Rublev, che si lamenta per la presunta eccessiva lunghezza della prima di Nadal.

3-2 Nadal, dritto incrociato vincente di Rublev.

40-30 Quarto ace del set di Rublev.

30-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Rublev, che lo mette appena lungo.

30-15 Dritto lungo di Rublev.

30-0 Spinge bene con il dritto Rublev.

15-0 Servizio e rovescio di Rublev.

3-1 Nadal, tre accelerazioni di dritto di Rublev, la quarta però è appena larga con il lungolinea.

40-15 Servizio e dritto in avvicinamento di Nadal.

30-15 Dritto dal centro stretto di Nadal, Rublev non tira su la palla e poi si guarda i piedi cercando di riflettere sul da farsi.

15-15 Non controlla il dritto Nadal.

15-0 Risposta lunga di Rublev.

2-1 Nadal, tre ace di fila di Rublev, che però dovrà togliere il servizio all’iberico almeno una volta per sperare.

40-15 Due ace di fila di Rublev.

30-15 Ace di Rublev.

15-15 Rovescio largo di Rublev dal centro.

15-0 Dritto in rete di Nadal.

2-0 Nadal, risposta appena larga di Rublev con il dritto.

Vantaggio Nadal, secondo ace e in un momento importante.

40-40 Sbaglia di dritto Nadal.

40-30 Errore grave di Rublev, che mette in rete il rovescio incrociato nello scambio, che stava tenendo molto bene.

30-30 Servizio e dritto di Nadal, all’incrocio delle righe.

15-30 Prima esterna vincente di Nadal.

0-30 Gioca molto profondo Rublev, Nadal non riesce a organizzarsi con il dritto che finisce in rete.

0-15 Sbaglia Nadal, ed è la prima volta che Rublev parte avanti sul servizio dello spagnolo.

1-0 BREAK NADAL: Rublev finisce in una zona di campo impervia, dritto in rete e servizio ceduto.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: rovescio largo del russo.

40-40 Prova il lungolinea di rovescio Nadal, ma finisce in rete.

30-40 PALLA BREAK NADAL: prima vincente di Rublev.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL: doppio fallo di Rublev.

15-30 RIGHE OVUNQUE! Scende alla fine a rete Rublev, ma la volée di dritto non è definitiva ed è facile preda del passante di Nadal.

15-15 Dritto in rete di Rublev.

15-0 Contropiede con il dritto di Rublev.

Si riparte dopo una breve sosta negli spogliatoi di Rublev.

6-3 SET NADAL: non ha praticamente mai tremato l’iberico in questi primi 37 minuti di ATP Finals.

40-0 TRE SET POINT NADAL: seconda alla Nadal, centrale ma a rientrare, Rublev non riesce a gestire risposta e successive conseguenze.

30-0 Gran controbalzo di dritto di Nadal a neutralizzare in lungolinea la gran risposta di Rublev.

15-0 Prima vincente di Nadal.

5-3 Nadal, seconda vincente di Rublev che però ora dovrà trovare un break per restare nel set.

40-0 Altro servizio e dritto di Rublev.

30-0 Servizio e dritto di Rublev.

15-0 Primo ace di Rublev.

5-2 Nadal, prima vincente che conferma il break.

Vantaggio Nadal, si dispera Rublev per il rovescio rimasto appena largo nel tentativo di giocare il lungolinea vincente.

40-40 Ancora molto bravo Rublev con il rovescio, costringe a un recupero molto difficile Nadal e forza i vantaggi.

40-30 Notevole risposta vincente di dritto di Rublev!

40-15 Arriva il primo ace di Nadal.

30-15 Prima vincente di Nadal, molto profonda.

15-15 Dritto largo in uscita dal servizio di Nadal.

Lahyani interrompe improvvisamente il punto per qualche suono che disturbava i giocatori e che non ci doveva essere.

15-0 Risposta incrociata di dritto larga di Rublev.

4-2 BREAK NADAL: sfortunato Rublev, il dritto gli porta via la palla e il russo lascia andar via la racchetta (senza gettarla) in segno di frustrazione.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: spinge con il dritto l’iberico, mandando indietro Rublev che poi mette il proprio dritto in rete.

40-40, 3a parità: riesce a servire bene Rublev, a giocare il rovescio e a trovare sempre con questo colpo lo smash vincente.

Vantaggio Nadal, PALLA BREAK: grandissimo dritto vincente del mancino di Manacor che si stampa sulla riga!

40-40, 2a parità: sbaglia in lunghezza con il dritto Rublev nello scambio.

Vantaggio Rublev, dritto in rete di Nadal.

40-40 COS’HA FATTO NADAL! Su un dritto praticamente vincente di Rublev all’incrocio delle righe arriva in corsa e riesce a trovare uno spaventoso passante incrociato di rovescio strettissimo!

40-30 Risposta di dritto in tribuna (vuota) di Nadal.

30-30 Sbaglia Rublev in lunghezza nello scambio.

30-15 Prima vincente di Rublev.

15-15 Nadal aggredisce un’altra seconda un po’ tenera di Rublev, trasformando il dritto in risposta vincente.

15-0 Viene a prendersi il punto Rublev con il dritto e l’aiuto del nastro che gli accomoda la palla.

3-2 Nadal, appena lunga la risposta di Rublev.

40-15 Cerca l’angolo stretto con il dritto Nadal dopo il servizio, ma la palla è appena larga.

40-0 Prima centrale vincente di Nadal.

30-0 Prima vincente di Nadal.

15-0 Rublev tiene molto bene lo scambio con Nadal, ma sbaglia il dritto lungolinea che voleva essere vincente.

2-2 Serve sulla riga Rublev per tenere la battuta.

40-15 Fiondata vincente in risposta di Nadal sulla seconda di Rublev.

40-0 Prima efficace di Rublev che prende la rete e chiude di dritto.

30-0 Prima vincente di Rublev.

15-0 Bella manovra di Rublev che chiude con il dritto lungolinea vincente.

2-1 Nadal, prima vincente.

40-0 Servizio e contropiede di dritto di Nadal.

30-0 Non basta una risposta profondissima a Rublev, Nadal tira il dritto in controbalzo sulla riga; il russo poi spedisce largo il rovescio.

15-0 Serve in modo efficace Nadal.

1-1 Ancora risposta di dritto sulla seconda che se ne va da parte di Nadal, e Rublev tiene la battuta.

40-30 Risposta di rovescio lunga di Nadal sulla seconda.

30-30 Seconda debole di Rublev, ci si avventa Nadal con un primo dritto cui ne fa seguire un secondo vincente in avanzamento.

30-15 Rublev cerca il dritto di Nadal, ma quest’ultimo gli gira lo scambio in un attimo e senza pietà con l’incrociato stretto, costringendolo a un rovescio lungolinea che esce.

30-0 Rublev riesce a muovere Nadal in modo tale da provocare l’errore in rete con il dritto in corsa.

15-0 Sbaglia con il dritto Nadal.

1-0 Nadal, sulla prima esterna è largo il dritto incrociato di Rublev.

40-15 Ottimo dritto incrociato di Rublev che si regala così il primo punto della sua vita al Masters.

40-0 Risposta di dritto lunga di Rublev.

30-0 Servizio e dritto di Nadal, palla che arriva troppo veloce a Rublev per essere controllabile.

15-0 Recupero di rovescio lungo di Rublev.

21:16 Giocatori alle sedie, si sta per iniziare!

21:11 Nadal vince il sorteggio e sceglie di servire. Inizia il riscaldamento.

21:08 Entrati in campo in questo momento i due giocatori.

21:06 Siamo ancora in attesa di vedere in campo i due giocatori nell’ambiente spettrale della O2 Arena senza spettatori.

21:02 Ricordiamo che questo è il secondo confronto tra i due giocatori, ed il primo lontano dagli Slam (US Open 2017, trionfò Nadal per 6-1 6-2 6-2).

20:59 Ricordiamo il successo, nel pomeriggio, di Dominic Thiem su Stefanos Tsitsipas per 7-6(5) 4-6 6-3 in due ore e 17 minuti, con annessa rivincita per quella che fu la finale di un anno fa.

20:56 E’ appena terminato il doppio con il successo per 7-5 3-6 10-5 (al super tie-break che sostituisce il terzo set) di Ram e Salisbury. Tra non molto, dunque, arriverà il momento di Nadal e Rublev.

20:30 Buonasera a tutti. Al momento è ancora in corso il doppio Ram/Salisbury-Kubot/Melo, che precede Nadal-Rublev. Il match di singolare potrebbe subire un leggerissimo ritardo se il doppio in questione dovesse andare per le lunghe (al momento 7-5 2-5 il punteggio). Vi terremo aggiornati.

Il programma odierno – Nadal su Rublev

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match di giornata alle ATP Finals di Londra. Rafael Nadal sfida Andrey Rublev alla O2 Arena.

Un solo precedente tra i due giocatori, risalente agli US Open 2017: erano i quarti di finale e il mancino di Manacor trionfò con un netto 6-1 6-2 6-2 sul russo, che al tempo era una delle maggiori sorprese del torneo e s’infilò per la prima volta nei migliori 40 del ranking ATP. Ora la storia è diversa: Rublev è tra i giocatori più caldi in assoluto del circuito, avendo vinto uno dietro l’altro tre ATP 500 e dato spettacolo con un bilancio di 40 vittorie e sconfitte nel 2020 e due quarti Slam in poche settimane.

Per Nadal si tratta della presenza numero 10 alle Finals, con il suo bilancio parla di due finali, tre semifinali e quattro eliminazioni nel round robin (di cui una, nel 2017, per rinuncia a proseguire il torneo senza aspettare la fine del girone). Si tratta di uno dei pochissimi tornei che mancano a un palmares che quest’anno lo ha portato ad arrivare a quota 20 Slam al pari di Roger Federer. Rublev, invece, è all’esordio assoluto, rinverdendo una tradizione russa piuttosto recente che ha in Daniil Medvedev il suo attuale esponente numero uno.

Considerando le assenze del 2016 e 2018, Nadal non vince il primo incontro delle Finals dal 2015, quando batté Stan Wawrinka: da allora sconfitte con David Goffin (e si ritirò dal torneo dopo aver perso con il belga) nel 2017 e con il tedesco Alexander Zverev, che stavolta si trova nell’altro raggruppamento, nel 2019. Seppur sulla sua superficie meno prediletta, il maiorchino intende ribaltare la tendenza, ma dovrà fare i conti con un osso duro in un girone per nulla scontato.

Il match tra Rafael Nadal e Andrey Rublev inizierà alle ore 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse