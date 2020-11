LIVE Repubblica Ceca-Italia 63-69 basket femminile in DIRETTA: le azzurre agguantano le avversarie in testa al raggruppamento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

Loading...

Loading...

Le azzurre non riescono a ribaltare il risultato di Cagliari ma raggiungono comunque la Repubblica Ceca al primo posto nel girone.

FINITA! Italia batte Repubblica Ceca 69-63.

63-69 Sul dentro-fuori di Stoupalova termina la partita.

63-69 Nove secondi alla fine, timeout Repubblica Ceca a cui sembra andare bene perdere di sei punti per mantenere lo scontro diretto a favore.

63-69 Tripla frontale di Brezinova, timeout Italia a 43” dal termine.

60-69 Cinili si butta indietro e trova il canestro che probabilmente chiude la partita!

60-67 Super lavoro difensivo dell’Italia che non permette alla Repubblica Ceca di segnare da un bel po’, 1’20” alla fine.

60-67 Carangelo freddissima a cronometro fermo, mancano 2’48”.

60-65 Domina a centro area Reisingerova ora, bisogna limitare il centro ceco.

58-65 FRANCESCA PAAAAAN! Altra bomba dalla lunga distanza sull’ennesimo scarico di Zandalasini.

58-62 Reisingerova mette a segno un jumper molto fortunoso.

56-62 2/2 dalla lunetta a 5′ dalla fine per Reisingerova.

54-62 CARANGELO DA OLTRE L’ARCO! Raddoppio su Zandalasini che scarica con i tempi giusti sulla compagna, timeout Repubblica Ceca.

54-59 PAN! Entra in partita anche lei con una tripla su assist di Bestagno.

54-56 Stoupalova trova un altro splendido canestro nel traffico.

52-56 1/2 di Attura a cronometro fermo quando mancano 7’40”.

52-55 Gioco da tre punti di Bartakova.

49-55 Bestagno sfrutta un blocco e segna dal palleggio.

49-53 Stoupalova attacca bene una difesa schierata male dell’Italia.

47-53 Gioco da tre punti da paura di Attura!

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

47-50 Si chiude qui la terza frazione.

47-50 Elhotova persa sulla linea di fondo non perdona mai, già 25 punti per lei.

45-50 ATTURA! L’italiana esce da una situazione ingarbugliata con una penetrazione coraggiosa.

45-48 Penetrazione vincente anche di Bartakova nonostante una buona difesa azzurra, timeout Italia.

43-48 Elhotova penetra e alza una parabola spettacolare.

41-48 Gioco da tre punti di Bestagno, massimo vantaggio Italia!

41-45 Linea di fondo e splendido reverse di Matuskova.

39-45 1/2 ai liberi per Zandalasini.

39-44 ZANDALASINIIIIII!! Parte, si ferma, riparte e appoggia al vetro. Immarcabile!

39-42 Palleggio, arresto e tiro poetico di Zandalasini!

39-40 Reisingerova dominante a centro area, Bestagno non può niente.

37-40 ZANDALASINI! In un momento di difficoltà si prende una grossa responsabilità con il catch and shoot.

37-37 Mamma mia Elhotova! Tripla frontale della ceca sullo scarico di Bartakova.

34-37 Precisa dalla lunetta Elhotova.

32-37 Step back senza un minimo di ritmo di Zandalasini! Eccola la più attesa.

INIZIATO IL TERZO PERIODO.

32-35 Con il cross di Carangelo termina il primo tempo, Italia avanti di tre punti.

32-35 Brezinova fa lo stesso a cronometro fermo.

30-35 Due liberi a bersaglio per Attura.

30-33 La difesa azzurra si perde in un cambio Elhotova, la ceca poi con un po’ di spazio segna sempre.

27-33 BEATRICE ATTURAAAA!!! Tripla con fallo di gran spessore della giocatrice dell’Umana Venezia che poi sbaglia il libero addizionale.

27-30 Ottimo taglio di Andre servita con i tempi perfetti da Zandalasini, timeout Repubblica Ceca.

27-28 Andre si prende autoritariamente la linea di fondo per i due punti del sorpasso.

27-26 Mancano 4′ alla fine del primo tempo, si segna poco in questo momento.

27-26 Gioco da tre punti di Brezinova.

24-26 Bellissima palla di Elhotova per la corsa al ferro vincente di Matuskova.

22-26 Con un po’ di fortuna Attura mette a segno una tabellata da centro area.

22-24 Matuskova lasciata colpevolmente sola non perdona da tre.

19-24 PENNA ANCORA! Passo d’incrocio e canestro con l’aiuto del vetro.

19-22 ELISA PENNA! L’azzurra esce dai blocchi e spara un missile. Timeout immediato richiesto dalla Repubblica Ceca.

19-19 Attura a bersaglio da posizione centrale.

INIZIATO IL SECONDO PERIODO.

19-16 Si chiude qui il primo quarto.

19-16 Super canestro in fade away di Brezinova.

17-16 Rubata di Attura che appoggia due punti facili.

17-14 Splendida penetrazione di Elhotova che batte il suo difensore e vola al ferro.

15-14 50% dalla linea della carità per Zandalasini.

15-13 Rimbalzo offensivo e appoggio di Reisingerova.

13-13 Canestro dal mid-range di Cinili.

13-11 Non funziona la transizione difensiva dell’Italia, Elhotova ci punisce di nuovo.

10-11 Bestagno precisa a cronometro fermo.

10-9 Risponde Elhotova dall’altro lato, sfruttando un anticipo a vuoto della difesa italiana.

7-9 Ancora Carangero dal palleggio! Partenza straordinaria dell’azzurra.

7-6 Canestro da oltre l’arco di Carangero.

7-3 1/2 dalla lunetta per Zandalasini.

7-2 La prima tripla della partita porta la firma di Elhotova.

4-2 Gran giro sul perno e canestro morbido di Cinili.

4-0 Sottomano in transizione di Elhotova.

2-0 Jumper di Reisingerova che sblocca l’incontro.

INIZIA LA PARTITA!

18:44 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, tra pochissimo si parte.

18:40 La squadra di Stefan Svitek, trascinata dal talento dell’ala piccola Katerina Elhotova, ha poi ottenuto altri due successi nelle successive sfide contro Romania (soffrendo non poco) e Danimarca.

18:35 La nostra Nazionale è attualmente al secondo posto del raggruppamento con due vittorie e una sconfitta. L’unico ko è arrivato proprio contro la Repubblica Ceca esattamente un anno fa in quel di Cagliari, dove le ceche si imposero con il punteggio di 52-62.

18:30 All’Olympic Sports Centre si disputa un match fondamentale per staccare il pass per la massima competizione continentale: le azzurre sono chiamate a vincere per ribaltare le gerarchie del girone D.

18:25 Si tratta della seconda partita nella bolla di Riga per le azzurre allenate da coach Lino Lardo dopo la vittoria super convincente contro la Romania per 68-90.

18:20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Repubblica Ceca-Italia, quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile.

Orario, programma e streaming della partita – La presentazione di Repubblica Ceca-Italia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Repubblica Ceca-Italia, quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2021 di basket femminile. Si tratta della seconda partita nella bolla di Riga per le azzurre allenate da coach Lino Lardo. Dopo la vittoria contro la Romania per 68-90 (davvero super convincente), all’Olympic Sports Centre l’Italia affronta un match fondamentale per staccare il pass per la massima competizione continentale: le azzurre sono chiamate a vincere per ribaltare le gerarchie del girone D.

La nostra Nazionale è attualmente al secondo posto del raggruppamento con due vittorie e una sconfitta. L’unico ko è arrivato proprio contro la Repubblica Ceca esattamente un anno fa in quel di Cagliari, dove le ceche si imposero con il punteggio di 52-62. La squadra di Stefan Svitek, trascinata dal talento dell’ala piccola Katerina Elhotova, ha poi ottenuto altri due successi nelle successive sfide contro Romania (soffrendo non poco) e Danimarca.

La sfida odierna, come anticipato, sarà durissima ma le azzurre possono e devono credere nell’impresa per agganciare il primo posto nel girone, soprattutto se si pensi che le ragazze dal Belpaese ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver annientato una formazione pericolosa come la Romania portando ben sei giocatrici in doppia cifra, nonostante la pesante assenza della naturalizzata Ashley Walker.

La palla a due dell’incontro è prevista per le ore 18:45, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo