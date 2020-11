LIVE Nadal-Medvedev 6-3 6-7 3-6, ATP Finals DIRETTA: energie esaurite per lo spagnolo e Londra resta un tabù! Il russo lotta e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.59 Daniil Medvedev vince per la prima volta contro Rafael Nadal e vola in finale alle ATP Finals 2020! L’ultima edizione londinese vedrà un nuovo “Maestro”: il russo o Dominic Thiem, vittorioso contro Novak Djokovic. Il terzo russo in finale al Masters vince 3-6 7-6 (4) 6-3 finendo per dominare lo spagnolo che non ha chiuso nel secondo set, poi sfinito a fine match. Per Nadal, il titolo di Maestro resta un tabù, mentre domani il #4 proverà a sognare alla O2 Arena!

FINE TERZO SET

3-6 GAME SET AND MATCH DANIIL MEDVEDEV! Si ferma sul nastro il diritto dello spagnolo, stremato alla fine: il russo vola in finale!

40-AD MATCH POINT MEDVEDEV! Si ferma a rete la demi-volée di Nadal.

40-40 DOPPIO FALLO SANGUINOSO PER NADAL!

40-30 Buona prima dello spagnolo.

30-30 Lo spagnolo appare demotivato o comunque molle: punti cruciali!

30-15 Terzo ace per Nadal.

15-15 Nadal attacca ma non chiude a rete: Medvedev lo passa.

15-0 Fuori di poco il rovescio diagonale in spinta del russo.

5-3 Break confermato: il russo ne ha di più!

40-15 Rovescio in rete per un Nadal ora scarico.

30-15 Buona prima del moscovita.

15-15 Terzo doppio fallo per Medvedev.

15-0 Ennesimo ace: il 13º per il russo.

3-4 BREAK MERITATO PER MEDVEDEV! Al terzo tentativo, il russo può scappare via.

40-AD CONTROPIEDE SUL NASTRO! Smorzata di Nadal e poi passante di rovescio sul nastro sulla discesa a rete del russo.

40-40 Solito schema di Nadal: diritto diagonale e chiude il punto a rete.

40-AD ALTRA PALLA BREAK MEDVEDEV! Il russo passa di nuovo Nadal che non copre la rete.

40-40 NADAL NON CHIUDE LA VOLÉE! Medvedev passa lo spagnolo.

AD-40 Brutto diritto di Medvedev dal centro del campo. Colpo in rete.

40-40 ACE NADAL! Lo spagnolo si salva.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Il russo chiude con il diritto dopo essersi aperto il campo con il rovescio.

30-30 Si ferma sul nastro il rovescio tagliato di Nadal: scambio durissimo dominato dal russo.

30-15 CHE PASSANTE DI DIRITTO DI MEDVEDEV! Il russo passa Nadal sottorete.

30-0 Dominante Nadal a tutto campo con il diritto diagonale e chiude a rete!

15-0 Buona prima di Nadal.

3-3 Dodicesimo ace del russo che si salva in un turno difficile.

AD-40 SI FERMA SUL NASTRO L’ATTACCO DI NADAL! Si salva Medvedev in affanno in difesa.

40-40 Troppo forte il lob del russo: Nadal aggredisce la rete con il back.

40-30 In ritardo in recupero Medvedev: aggressivo Nadal con il rovescio.

40-15 Gran rovescio diagonale del #4 al mondo.

30-15 Doppio fallo del russo.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio dello spagnolo.

15-0 Buona prima di Medvedev.

3-2 L’iberico si aggrappa al servizio.

AD-40 Lungo il recupero di Medvedev: smorzata rischiosa di Nadal.

40-40 CHE PASSANTE DI ROVESCIO DI MEDVEDEV! Nadal non può nulla sottorete.

40-30 Lo spagnolo lavora l’avversario con diversi back e chiude con il diritto lungolinea.

30-30 Serve&volley di Nadal: volée di diritto vincente dello spagnolo.

15-30 Scarico Nadal con il diritto diagonale: Medvedev può approfittarne.

15-15 Lunga la risposta di diritto di Medvedev.

0-15 Altro errore di Nadal dal centro del campo: diritto in rete dell’iberico.

2-2 Sale la tensione e soprattutto la posta in palio: parità a Londra.

40-30 In rete l’accelerazione di Nadal.

30-30 Prova a spingere il russo: diritto sul nastro.

30-15 Buona prima di Medvedev.

15-15 Si ferma sulla racchetta la stop-volley dello spagnolo dopo la smorzata d’approccio.

0-15 CHE PUNTO DI NADAL! Demi-volée deliziosa dello spagnolo.

2-1 Nadal riesce a gestire il turno di servizio nonostante un Medvedev indemoniato.

40-30 Il russo muove Nadal: in ritardo lo spagnolo con il diritto.

40-15 Medvedev prova a spingere con il diritto da fondocampo: male il russo in questo frangente.

30-15 Altro errore del russo: Nadal tiene lontano dalla riga di fondo Medvedev.

15-15 Sul nastro l’accelerazione di diritto di Medvedev.

0-15 Diciottesimo errore per Nadal con il diritto in avanzamento.

1-1 Medvedev vince a zero il turno di servizio: ci sarà da battagliare in questo set.

40-0 Buona prima del russo.

30-0 Largo il rovescio in recupero dello spagnolo.

15-0 Aggressivo Medvedev in uscita dal servizio.

1-0 Si salva Nadal al servizio annullando una palla break.

AD-40 Altra buona prima dello spagnolo.

40-40 Stecca il russo: Nadal si salva con la prima di servizio.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Si ferma sul nastro il colpo in uscita dal servizio.

30-15 CHE RIFLESSI DI NADAL! Lo spagnolo è reattivo sottorete con la volée di diritto.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio in recupero di Nadal.

15-0 Nadal attacca con il diritto: non passa il vincente di Medvedev.

INIZIO TERZO SET

23.05 Daniil Medvedev fa e disfa nel secondo parziale ma alla fine porta la sfida al terzo set: il russo vince per 7 giochi a 4 al tie-break contro un Rafael Nadal che non ha sfruttato la rimonta da 4-1 e la possibilità di chiudere il match. Con fortuna e orgoglio, si vola al terzo.

FINE SECONDO SET

4-7 SECONDO SET MEDVEDEV! Si vola al terzo parziale per decidere il secondo finalista.

4-6 CHE CONTROPIEDE DI NADAL! Seconda profonda e angolata e contropiede di diritto.

6-3 TRE SET POINT PER IL RUSSO!

5-3 CHE FORTUNA DI MEDVEDEV! Il russo si trova al posto giusto sull’attacco di diritto di Nadal trovando il lob steccando.

3-4 Nadal muove Medvedev inducendolo all’errore: pressione sul russo.

2-4 Si ferma sul nastro il recupero di rovescio di Medvedev sullo smash di Nadal.

4-1 Servizio e rovescio pazzesco in diagonale: Medvedev in fiducia!

3-1 Ace del russo.

1-2 MEDVEDEV SHOW! Il russo vince uno scambio pazzesco e dominato da Nadal: che punto!

1-1 Buona prima dello spagnolo.

1-0 Medvedev prova ad attaccare mentre Nadal a variare lo scambio ma lo spagnolo sbaglia: smorzata in corridoio.

6-6 Il secondo set si deciderà al tie-break!

40-15 Buona prima del maiorchino.

30-15 Il classe ’84 attacca la rete dopo la prima esterna.

15-15 Si salva Nadal dopo la stramba risposta del russo: lungo poi il lob difensivo.

0-15 Lungo il recupero di diritto di Nadal sul diritto diagonale del russo.

6-5 Controsorpasso di Medvedev che attacca la rete e ottiene il game!

40-15 Serve&volley sulla seconda: il russo si concede al passante avversario.

40-0 Altro servizio imponente di Medvedev.

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Nadal.

5-5 CONTROBREAK MEDVEDEV! Incredibile colpo di scena a Londra: Nadal perde a zero il servizio e non chiude il match.

0-40 TRE PALLE BREAK MEDVEDEV! Offensivo il russo: lungo il recupero dell’iberico.

0-30 Lento in uscita dal servizio lo spagnolo: rovescio in rete.

0-15 Gran diritto diagonale del russo!

4-5 CLAMOROSO BREAK NADAL! Suicidio del russo che sbaglia angolo favorendo il passante di Nadal.

30-40 PALLA BREAK DELLO SPAGNOLO! Altro errore del russo questa volta di rovescio.

30-30 ALTRO ERRORE DI MEDVEDEV! Diritto sul nastro.

30-15 Buona prima del russo.

15-15 Spinge Medvedev con il rovescio diagonale dopo il recupero di Nadal.

0-15 Si ferma sul nastro il rovescio del russo!

4-4 Altra prima radente e rimonta completata per lo spagnolo.

40-15 Gran risposta di diritto del russo sulla seconda di Nadal.

40-0 Si ferma sul nastro il diritto in risposta del russo.

15-0 Buona prima di Nadal.

4-3 CONTROBREAK NADAL! Lo spagnolo rimonta nel game e passa il russo sottorete!

40-AD ANCORA NADAL OFFENSIVO! Lo spagnolo sale in cattedra superando il muro di Medvedev.

40-40 Buona prima del russo.

40-AD PALLA BREAK NADAL! Lo spagnolo recupera sulla smorzata e il rovescio a volo di Medvedev si ferma in rete.

40-40 Nadal muove Medvedev costruendosi il punto e chiude con il diritto lungolinea.

40-30 Sesto ace per il #4 al mondo.

30-30 Buona prima del russo.

15-30 Recupero di Nadal e smash vincente dello spagnolo.

15-15 Lungo il diritto in accelerazione di Medvedeev.

15-0 Gran diritto lungolinea di Medvedev: in corridoio il recupero dello spagnolo.

2-4 Ace per Nadal che annulla una palla break e tiene il contatto nel set.

AD-40 Buona prima dello spagnolo.

40-40 Si salva Nadal che tira a tutta con il rovescio da fondocampo.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!

30-30 Implacabile Medvedev: diritto diagonale, lungoline e smash vincente. Schema perfetto del russo.

30-15 Doppio fallo, il secondo, per Nadal.

30-0 Altro buon servizio di Medvedev.

4-1 Ace e Medvedev semplicemente perfetto al servizio.

40-15 Medvedev non prende fiato e va veloce come un treno: impietoso sottorete con il rovescio.

30-15 Gran lungolinea di rovescio del russo.

15-15 Lungo il rovescio di Nadal: non tiene lo scambio lo spagnolo.

0-15 Doppio fallo del#4 al mondo.

1-3 Nadal vince a zero il servizio: altalenante in questo secondo set.

40-0 In rete la demi-volée di Medvedev: Nadal prova a risalire.

15-0 In rete il rovescio in spostamento del russo.

3-0 Parziale di 12 punti a 1 e massacro di Medvedev che conferma il break!

40-0 Medvedev tira a tutta: rovescio incrociato, diritto lungolinea e smash vincenre!

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Nadal.

15-0 Servizio e diritto del russo.

0-2 BREAK MEDVEDEV! Doppio fallo per Nadal e calo per lo spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV! Fuori il contropiede di diritto di Nadal.

15-30 Scappa via il diritto di Nadal che prova ad attaccare ancora la rete.

15-15 Buona prima dell’iberico,

0-15 Grande recupero di Medvedev sulla demi-volée dello spagnolo!

1-0 Buon inizio del russo dopo aver perso l’ultimo game al servizio.

30-0 Buona prima di Medvedev.

15-0 Scappa via il rovescio in offensivo di Nadal.

INIZIO SECONDO SET

22.09 Rafael Nadal vince il primo parziale grazie al break ottenuto nell’ottavo gioco: lo spagnolo ha invertito la rotta dopo le difficoltà iniziali imposte dal gioco spinoso di Daniil Medvedev, che dopo aver vinto tutti i turni al servizio, ne ha perso uno in maniera sanguinosa.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET NADAL! Lo spagnolo spacca il parziale e conquista il set.

40-30 SET POINT NADAL! Lungo il lob del russo.

30-30 Brutta risposta di Medvedev e racchetta in terra per il russo.

15-30 Ancora lungo il diritto di Nadal che non trova continuità sugli scambi profondi imposti dal russo.

15-15 DEMI-VOLÉE NADAL! Superlativa soluzione sul rovescio basso di Medvedev.

0-15 Lungo il diritto in spinta di Nadal.

3-5 BREAK NADAL! Lo spagnolo serve per il set dopo aver indotto l’avversario all’errore che perde a zero il servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL! Lo spagnolo sale in cattedra con il diritto.

0-30 Rovescio in rete: primo momento complicato per Medvedev.

0-15 Nadal trova la riga che manda in difficoltà il russo: diritto in rete.

4-3 Nadal si salva ancora nonostante la lotta continua da fondocampo del russo.

40-30 CHE PUNTO! Medvedev vince lo scambio grazie all’aiuto del nastro in recupero sulla smorzata dell’iberico.

40-15 Nadal gioca corto e prova ad abbassare il ritmo con lo slice: in difficoltà Medvedev sulle palle senza peso.

30-15 Lungo il rovescio difensivo del russo.

15-15 CHE PUNTO DI MEDVEDEV! Il russo trova un altro diritto vincente in corsa.

15-0 Buona prima di Nadal.

3-3 Medvedev vince a 15 il turno di servizio: Nadal non ha modo di rispondere.

40-0 Altro servizio vincente del russo.

30-0 Ace del russo.

15-0 Buona prima di Medvedev.

3-2 Nadal, con qualche sofferenza, conseva il servizio.

40-30 Serve&volley di Nadal: stop-volley di rovescio dello spagnolo.

30-30 Nadal attacca con il diritto lungolinea: in ritardo Medvedev in recupero.

15-30 Tanta fatica per Nadal sin qui: altro errore in uscita dal servizio.

15-15 Fuori di poco il rovescio in risposta del russo.

0-15 Medvedev ammattisce Nadal con il rovescio e chiude a rete.

2-2 Nonostante l’errore che aveva fatto sperare Nadal sul 40-30, arriva un’altra peima vincente.

40-15 Palla corta vincente di Medvedev!

30-15 Servizio e diritto del russo: si ferma sul nastro la soluzione.

15-0 Buona prima di Medvedev.

2-1 Dopo le tre palle break annullate, lo spagnolo vola in vantaggio nel set.

AD-40 Bravissimo Nadal a muovere Medvedev con la smorzata e il passante di diritto.

40-40 Si salva ancora Nadal con il servizio.

40-AD CHE CONTROPIEDE DI MEDVEDEV! Il russo imbastisce uno scambio durissimo e trova un altro vincente in corsa.

40-40 Buona prima del classe 1986.

40-AD ALTRA CHANCE PER IL RUSSO! Nadal fa e disfa: altro errore dell’iberico.

40-40 Nadal prova a variare nello scambio e manda fuori giri il diritto Medvedev.

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Largo il rovescio dell’iberico.

40-40 CHE PASSANTE DI MEDVEDEV! Il #4 al mondo trova il diritto in corsa sulla discesa a rete di Nadal.

40-30 Lungo il diritto di Medvedev che non tiene lo scambio.

30-30 Il maiorchino continua ad attaccare la rete quando può: si ferma sul nastro il passante avversario.

15-30 Medvedev gira lo scambio dalla fase difensiva e attacca con il diritto diagonale.

15-15 Nadal si apre il campo in diagonale e chiude con il diritto lungolinea.

0-15 Il classe ’86 sbaglia il diritto a due passi dalla rete: il nastro l’ha messo fuori ritmo.

1-1 Nessun problema al servizio per il russo.

40-15 Grande punto lungolinea di Nadal con il diritto.

30-0 Splendido rovescio diagonale stretto del russo.

15-0 Accelera Medvedev con il diritto.

1-0 Nadal varia il ritmo e vince il primo game.

40-30 Attacca Nadal alla prima chance: diritto vincente in diagonale.

30-30 Il #2 al mondo sbatte di nuovo contro il muro del russo.

30-15 Buona prima dell’iberico.

15-15 Demi-volée superlativa di Nadal sul rovescio sui piedi del russo.

0-15 Largo il rovescio di Nadal che non tiene lo scambio contro il diritto del russo.

0-0 Si parte a Londra! Batte lo spagnolo.

INIZIO PRIMO SET

21.17 Dominic Thiem ha ottenuto l’atto conclusivo a Londra vincendo una partita assurda contro Novak Djokovic: l’austriaco, dopo la super vittoria contro Nadal, ha vinto 7-5 (10) 6-7 7-6 (5).

21.16 Il russo invece ha migliorato già il suo score dello scorso anno quando perse tutte le partite del girone: alla seconda partecipazione, ha ottenuto la prima semifinale alle Finals!

21.15 Chiunque vincerà domani, potrà definirsi per la prima volta in carriera “Maestro dell’anno”: Rafael Nadal è stato sconfitto in finale nel 2010 e 2013.

21.13 Comincia il riscaldamento: chi raggiungerà Dominic Thiem?

21.12 I due semifinalisti scendono in campo!

21.11 Daniil Medvedev dunque proverà a continuare a dominare il Master finale dopo aver concluso il girone Tokyo 1970 da imbattuto.

21.09 Lo spagnolo ha vinto nelle finali in Canada e US Open, dove il russo fece ammattire Nadal fino al quinto set, e nel round robin proprio a Londra.

21.07 Quarto confronto tra i due protagonisti della sessione serale: lo spagnolo sin qui ha vinto tutti e tre incroci. I successi sono giunti tutti l’anno scorso.

21.05 Adesso dunque, è il momento di Rafael Nadal e Daniil Medvedev: l’inizio del match era previsto per le 21 ma comincerà con un po’ di ritardo.

21.03 Il duo statunitense-britannico era avanti di un set avendo vinto al tie-break il primo parziale, poi la rimonta per 6-3 11-9 negli altri due parziale, risalendo nel super tie-break dopo essere stati sotto per 7-2: grande vittoria per Melzer e Vasselin.

21.02 Doppietta per l’Austria dunque dopo la finale raggiunta da Dominic Thiem in singolare: il duo austriaco-francese raggiunge Wesley Koolhof e Nikola Mektic.

21.00 È appena finita la seconda semifinale del doppio maschile: Jurgen Melzer ed Edouard Roger-Vasselin rimontano Rajeev Ram e Joe Salisbury e volano in finale!

20.34 In attesa di capire se si andrà al terzo set o meno, vi invitiamo a restare sintonizzati per seguire la DIRETTA LIVE di Nadal-Medvedev!

20.33 L’austriaco e il francese sono in vantaggio nel secondo set per 5 giochi a 2 dopo aver perso il primo set al tie-break.

20.32 L’inizio del match subirà probabilmente dei ritardi a causa della durata della sfida tra Jurgen Melzer ed Edouard Roger-Vasselin contro Rajeev Ram e Joe Salisbury.

20.30 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale delle ATP Finals 2020 tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev.

ATP Finals 2020: Rafael Nadal batte in tre set Stefanos Tsitsipas e si qualifica per le semifinali a Londra

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, sfida valida per la seconda semifinale delle ATP Finals 2020 di tennis maschile. Quarto confronto tra i due protagonisti: lo spagnolo ha vinto i precedenti tre incroci, tutti nel 2019, vincendo le finali dell’ATP 1000 in Canada e a Flushing Meadows, e la partita del round robin a Londra.

Rafael Nadal ha ottenuto la sua quarta semifinale alle ATP Finals, la prima dal 2015: lo spagnolo ha raggiunto due volte l’atto conclusivo nel 2010 e 2013, quando ha perso rispettivamente contro Roger Federer e Novak Djokovic. L’iberico, reduce dal 13º successo al Roland Garros, proverà a sfatare il tabù per conquistare il titolo di Maestro.

Daniil Medvedev proverà a battere per la prima volta e rovinare il sogno dell’iberico: il russo ha vinto tutte e tre partite, migliorando lo score dello scorso anno quando perse tutti i match del suo girone, non sfruttando inoltre un match point contro Nadal. Alla seconda partecipazione, proverà a raggiungere la finale londinese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, sfida valida per la seconda semifinale delle ATP Finals 2020 di tennis maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 20.00 locali, le 21.00 italiane, alla O2 Arena di Londra. Buon divertimento!

Foto: Frank Augstein/ LaPresse