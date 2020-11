LIVE MotoGP, qualifiche GP Europa DIRETTA: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Alle ore 14.50 di sabato 7 novembre scatteranno le qualifiche del GP d’Europa 2020, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Sul tracciato di Valencia si entra nel vivo e l’attenzione di tutti sarà rivolta alle qualifiche delle ore 14.50 con la Q1, mentre la la Q2 che andrà a decidere la griglia di partenza della gara di domani, scatterà alle ore 15.15.

Vedremo quale sarà la situazione sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, dopo che questa mattina la pioggia è tornata a fare capolino. I tempi, quindi, sono rimasti quelli di ieri con Jack Miller davanti a tutti, inseguito da Aleix Espargarò e Franco Morbidelli. Nella Q2 entrano direttamente Andrea Dovizioso ottavo, Fabio Quartararo, nono, e il leader della classifica generale, Joan Mir, mentre per appena 5 millesimi ne rimane fuori Maverick Vinales. Stesso destino, ovviamente, anche per Valentino Rossi che nella FP3 non ha potuto realizzare un tempo importante. Per il “Dottore” ora sarà fondamentale mettere chilometri di esperienza nella FP4 per poi dare il tutto per tutto nella Q1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle qualifiche del GP d’Europa 2020, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’evento.

CALENDARIO QUALIFICHE GP EUROPA MOTOGP: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 7 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.15-13.30 Moto3, qualifiche 1

13.40-13.55 Moto3, qualifiche 2

14.10-14.40 MotoGP, prove libere 4

14.50-15.05 MotoGP, qualifiche 1

15.15-15.30 MotoGP, qualifiche 2

15.50-16.05 Moto2, qualifiche 1

16.15-16.30 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP EUROPA MOTOGP: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Diretta streaming su DAZN.

Differita tv su TV8 (canale 8 del ddt, canale 121 del satellite): sintesi delle qualifiche dalle ore 16.40.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse