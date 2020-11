LIVE Moto3, GP Valencia 2020 in DIRETTA: Jaume Masià detta il passo nella FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.19 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP2 per i protagonisti della Moto3. Appuntamento a domani per l’ultima libera e per le qualifiche. Un saluto a tutti!

14.18 La classifica della FP2:

1 5 J. MASIA 1:38.479 2 11 S. GARCIA +0.017 3 23 N. ANTONELLI +0.084 4 24 T. SUZUKI +0.085 5 25 R. FERNANDEZ +0.125 6 79 A. OGURA +0.187 7 55 R. FENATI +0.217 8 13 C. VIETTI +0.225 9 52 J. ALCOBA +0.253 10 92 Y. KUNII +0.264

14.17 Jaume Masià (Leopard) termina al comando la FP2. Se domani mattina il tracciato non dovesse essere in buone condizioni, Arenas rischia di non accedere direttamente alla Q2 di domani pomeriggio.

14.15 Jaume Masià sale al comando nell’ultimo giro! Albert Arenas è attualmente fuori della Q2, mentre Ai Ogura è riuscito ad entrare.

14.14 Ogura è attualmente escluso dalla Q2 di domani. La sessione odierna potrebbe essere fondamentale visto che domani potrebbe piovere.

14.13 Arenas accede virtualmente alla Q2 con il 5° tempo della FP2, mentre Serigo Garcia è il nuovo leader della classifica.

14.12 Arenas senza scia cerca l’accesso in Q2! Ai Ogura è al momento fuori dalla seconda sessione delle qualifiche di domani.

14.10 Suzuki, Masià, Fernandez, Arenas si migliorano, ma nessuno riesce ad impensierire Antonelli! 1.38.563 per il pilota di casa SIC58 che insegue il nuovo record della pista!

14.10 Fernandez, Suzuki ed Antonelli si migliorano.

14.08 I piloti scendono in pista per cercare di accedere direttamente alla Q2.

14.06 Binder agguanta il secondo tempo assoluto davanti ad Arenas. Antonelli resta al comando.

14.04 La classifica aggiornata:

1 23 N. ANTONELLI 1:38.786 2 75 A. ARENAS +0.447 3 13 C. VIETTI +0.453 4 14 T. ARBOLINO +0.459 5 16 A. MIGNO +0.489 6 40 D. BINDER +0.559 7 99 C. TATAY +0.610 8 55 R. FENATI +0.629 9 24 T. SUZUKI +0.700 10 53 D. ÖNCÜ +0.746

14.00 Alcuni piloti entrano ai box e si preparano per l’ultimo stint.

13.58 Niccolò Antonelli si migliora! 1.38.786 è il nuovo best lap della FP2. Vietti ed Arbolino inseguono.

13.56 Salac è stato dichiarato non idoneo per correre il GP di Valencia in seguito alla scivolata di questa mattina.

13.54 La classifica aggiornata dei tempi:

1 23 N. ANTONELLI 1:39.149 2 13 C. VIETTI +0.090 3 14 T. ARBOLINO +0.096 4 16 A. MIGNO +0.126 5 55 R. FENATI +0.266 6 82 S. NEPA +0.491 7 7 D. FOGGIA +0.511 8 5 J. MASIA +0.561 9 52 J. ALCOBA +0.581 10 75 A. ARENAS +0.594

13.52 I primi 3 sono racchiusi in meno di un decimo. Italia davanti a tutti!

13.50 Molti piloti tornano ai box.

13.48 La classifica completamente aggiornata:

1 23 N. ANTONELLI 1:39.149 2 13 C. VIETTI +0.090 3 14 T. ARBOLINO +0.096 4 16 A. MIGNO +0.126 5 55 R. FENATI +0.266 6 7 D. FOGGIA +0.511 7 5 J. MASIA +0.561 8 82 S. NEPA +0.563 9 52 J. ALCOBA +0.581 10 75 A. ARENAS +0.594

13.47 Niccolò Antonelli (SIC58) è il nuovo leader della classifica! 1.39.149 è il nuovo riferimento.

13.45 Tony Arbolino agguanta il secondo posto! Sei italiani nei primi sei posti! Vietti al comendo davanti ad Arbolino, Migno, Fenati, Antonelli e Foggia.

13.44 Celestino Vietti al comando! 1.39.239 per il centauro di Sky.

13.42 Celestino Vietti ed Andrea Migno dettano il passo. I due piloti di casa Sku si piazzano rispettivamente in seconda ed in prima posizione.

13.41 La classifica aggiornata dei tempi:

1 55 R. FENATI 1:39.665 2 16 A. MIGNO +0.107 3 27 K. TOBA +0.153 4 13 C. VIETTI +0.197 5 25 R. FERNANDEZ +0.251 6 24 T. SUZUKI +0.570 7 79 A. OGURA +0.628 8 99 C. TATAY +0.639 9 21 A. LOPEZ +0.701 10 14 T. ARBOLINO +0.799

13.39 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

13.37 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

13.35 Bandiera verde! Inizia la FP2!

13.33 Salac è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il ceco è scivolato durante la FP1.

13.32 Sono 19 i gradi dell’aria, 20 quelli dell’asfalto.

13.29 I piloti si apprestano a scendere in pista.

13.26 Nella prima sessione hanno deluso le attese Albert Arenas ed Ai Ogura. Lo spagnolo non è andato oltre al 12° posto piazzandosi davanti al giapponese di Honda Asia.

13.24 Il circuito di Valencia ha una metratura di 4 chilometri ed è composto da 14 curve. Ricordiamo che si tratta del quinto doubleheader stagionale, il terzo in terra spagnola.

13.21 Arbolino ha stabilito il nuovo record del tracciato nella FP1, un primato che potrebbe cadere nella seconda sessione. Il pilota Snipers ha migliorato il crono che nel 2017 fu stabilito da Jorge Martin.

13.19 La classifica dei tempi della FP1:

1 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.7 1’38.413

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 228.4 1’38.511 0.098 / 0.098

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 225.4 1’38.559 0.146 / 0.048

4 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 220.3 1’38.680 0.267 / 0.121

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 221.8 1’38.762 0.349 / 0.082

6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.1 1’38.805 0.392 / 0.043

7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 224.7 1’38.824 0.411 / 0.019

8 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 228.4 1’38.945 0.532 / 0.121

9 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 226.1 1’39.033 0.620 / 0.088

10 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 226.9 1’39.050 0.637 / 0.017

11 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.9 1’39.064 0.651 / 0.014

12 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 221.8 1’39.067 0.654 / 0.003

13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 224.7 1’39.102 0.689 / 0.035

14 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 223.2 1’39.110 0.697 / 0.008

15 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.9 1’39.110 0.697

16 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 1’39.154 0.741 / 0.044

17 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1’39.156 0.743 / 0.002

18 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 226.1 1’39.260 0.847 / 0.104

19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 229.2 1’39.424 1.011 / 0.164

20 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 229.2 1’39.465 1.052 / 0.041

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 221.8 1’39.468 1.055 / 0.003

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 223.2 1’39.471 1.058 / 0.003

23 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 221.8 1’39.514 1.101 / 0.043

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 224.7 1’39.593 1.180 / 0.079

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 1’39.771 1.358 / 0.178

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 228.4 1’39.882 1.469 / 0.111

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 226.9 1’39.900 1.487 / 0.018

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.0 1’40.024 1.611 / 0.124

29 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 226.9 1’40.159 1.746 / 0.135

30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 223.9 1’40.173 1.760 / 0.014

31 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 222.5 1’41.281 2.868 / 1.108

13.17 Dopo le emozioni della prima sessione di prove libere, i giovani centauri del Motomondiale si apprestano a scendere in pista. Tony Arbolino è stato il migliore nella FP1, sessione in cui ha stabilito il nuovo record del tracciato.

13.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 del GP di Valencia per quanto riguarda la Moto3.

10.45 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 13.15 per la FP2. Un saluto a tutti!

10.43 Ottima prestazione per Tony Arbolino che inizia al meglio il week-end firmando il nuovo record del tracciato. Solo 13° Ai Ogura, in difficoltà.

10.42 La classifica dei tempi al termine della FP1:

1 14 T. ARBOLINO 1:38.413 2 53 D. ÖNCÜ +0.098 3 55 R. FENATI +0.146 4 52 J. ALCOBA +0.267 5 25 R. FERNANDEZ +0.349 6 7 D. FOGGIA +0.392 7 40 D. BINDER +0.411 8 5 J. MASIA +0.532 9 82 S. NEPA +0.620 10 11 S. GARCIA +0.651

10.40 Tony Arbolino sigla il tempo di 1.38.413! Cade il record della pista per la Moto3, primato che durava dal 2017.

10.40 Ultimo giro per tutti! Bandiera a scacchi!

10.38 Romano Fenati al comando! L’alfiere di Max Racing strappa il best lap in 1.38.599!

10.37 Deniz Oncu torna in pista e risale al comando della classifica! Il turco detta il passo in 1.38.611.

10.35 Molti piloti continuano a migliorarsi. Raul Fernandez si migliora in 1.38.762

10.33 Raul Fernandez sale al comando! 1.38.762 per lo spagnolo che sette giorni fa ha festeggiato la prima vittoria in carriera in Moto3.

10.29 Le immagini della scivolata dei due piloti di casa Sky:

The @SkyRacingTeam riders have crashed together! 😱 Celestino Vietti highsides with @M16NO also falling as he tried to take avoiding action! 💥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/a3NjTGoGiS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 13, 2020

10.27 Romano Fenati e John McPhee si migliorano. Secondo posto per l’italiano davanti all’inglese che settimana scorsa ha conquistato la pole-position.

10.26 Binder sale al comando davanti a Tatay ed Arbolino.

10.24 Scivolata per Celestino Vietti ed Albert Arenas. I due compagni di Sky si toccano e finiscono a terra.

10.22 Tatay e McPhee si migliorano ed entrano nella Top5. Quattro piloti in meno di un decimo!

10.20 La classifica aggiornata:

1 14 T. ARBOLINO 1:39.435 2 75 A. ARENAS +0.002 3 71 A. SASAKI +0.143 4 55 R. FENATI +0.174 5 40 D. BINDER +0.283 6 50 J. DUPASQUIER +0.347 7 25 R. FERNANDEZ +0.645 8 21 A. LOPEZ +0.696 9 24 T. SUZUKI +0.720 10 23 N. ANTONELLI +0.741

10.17 Difficoltà per Ai Ogura. Il giapponese è al momento al 26° posto. Nel frattempo il ceco Salac viene trasportato al medical center per accertamenti.

10.14 Le immagini della scivolata di Deniz Oncu nel secondo giro cronometrato:

10.13 Tony Arbolino strappa il miglior crono. L’alfiere di casa Snipers migliora il crono di Arenas in 1.39.435.

10.12 La classifica aggiornata dei tempi:

1 75 A. ARENAS 1:39.437 2 71 A. SASAKI +0.141 3 55 R. FENATI +0.172 4 40 D. BINDER +0.281 5 14 T. ARBOLINO +0.331 6 50 J. DUPASQUIER +0.345 7 25 R. FERNANDEZ +0.643 8 21 A. LOPEZ +0.694 9 24 T. SUZUKI +0.718 10 23 N. ANTONELLI +0.739

10.10 Arenas migliora il proprio crono e scende sul tempo di 1.39.417.

10.08 Scivolata per Salac in curva 6, mentre Albert Arenas strappa il miglior crono in 1.39.670.

10.05 Prima scivolata di giornata. Deniz Oncu cade all’uscita di curva 6, mentre Raul Fernandez sigla il nuovo best lap della FP1 in 1.40.080.

10.04 Deniz Oncu è al comando della classifica dopo il primo riferimento cronometrico. 1.40.606 per il turco.

10.02 Albert Arenas potrebbe laurearsi campione al termine di questo week-end. In caso di vittoria, Ai Ogura non deve fare meglio del 13° posto.

10.00 Bandiera verde! Inizia la sessione!

9.58 I piloti si apprestano a scendere in pista.

9.55 A differenza di settimana non piove in Spagna. Sono 15 i gradi dell’asfalto, gli stessi dell’aria.

9.53 La pista ha una metratura di 4 chilometri e si articola in 14 curve.

9.50 Grazie alla squalifica del rivale, il giapponese Ai Ogura si trova a tre punti dal rivale nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo Albert Arenas guida il gruppo con 157 punti

1 Albert ARENAS KTM SPA 157

2 Ai OGURA Honda JPN 154

3 Celestino VIETTI KTM ITA 137

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 134

5 Jaume MASIA Honda SPA 133

6 John MCPHEE Honda GBR 119

7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 118

8 Darryn BINDER KTM RSA 101

9 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 83

10 Gabriel RODRIGO Honda ARG 80

11 Romano FENATI Husqvarna ITA 73

12 Dennis FOGGIA Honda ITA 69

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 65

14 Sergio GARCIA Honda SPA 57

15 Andrea MIGNO KTM ITA 51

16 Ayumu SASAKI KTM JPN 49

17 Kaito TOBA KTM JPN 40

18 Stefano NEPA KTM ITA 35

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 34

20 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

21 Filip SALAC Honda CZE 30

22 Carlos TATAY KTM SPA 24

23 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 21

24 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 10

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Davide PIZZOLI KTM ITA

30 Maximilian KOFLER KTM AUT

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

9.47 Gli iscritti del GP di Valencia:

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

rp 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda

9.44 A Valencia si svolge l’ultima prova del quinto doubleheader stagionale. Ricordiamo che solitamente questa manifestazione chiude il campionato.

9.42 Dal tracciato Riccardo Tormo di Valencia tutto è pronto per l’inizio del penultimo week-end del Mondiale. Dopo l’evento valido per il GP d’Europa, i protagonisti delle due ruote restano in Spagna per una nuova sfida.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del GP d’Europa per la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Valencia, penultimo atto della Moto3 2020. Con ancora negli occhi le emozioni del GP d’Europa di sette giorni fa, i giovani protagonisti del Motomondiale restano a Valencia per svolgere l’ultima prova del terzo doubleheader stagionale in terra spagnola.

Nonostante i problemi e la squalifica, rimediata settimana scorsa per comportamento antisportivo, Albert Arenas è ancora il leader della classifica generale. Il catalano di casa Aspar è inseguito dal giapponese Ai Ogura che al momento si trova con 3 punti di scarto.

Celestino Vietti e Tony Arbolino cercheranno di tenere alta la bandiera italiana. Il centauro di casa Sky e l’alfiere di Snipers sono al momento al terzo ed al quarto posto in classifica, rispettivamente con 20 e 23 lunghezze di ritardo da Arenas.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

