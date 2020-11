MotoGP in tv, GP Valencia 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Dall’autodromo Riccardo Tormo di Valencia tutto è pronto per il penultimo fine settimana della MotoGP 2020. Dopo il Gran Premio d’Europa, il Motomondiale si appresta a disputare la seconda tappa dell’ultimo doubleheader della stagione, il terzo in terra spagnola. I 4 chilometri e 249 metri del circuito di Valencia ospitano una prova che potrebbe rivelarsi determinante in vista dell’epilogo di settimana prossima a Portimao (Portogallo).

Lo spettacolo è assicurato a meno di sette giorni dalla prima vittoria dello spagnolo Joan Mir (Suzuki). Quest’ultimo è al comando del Mondiale con 37 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo (Yamaha) e l’iberico Alex Rins (Suzuki).

Il Gran Premio di Valencia sarà diffuso su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. SkyGo e NowTV sono a accessibili per tutto il week-end, mentre OA Sport vi aggiornerà in tempo reale con la diretta testuale. TV8 (canale 8 del digitale e 121 di Sky) si limiterà alla trasmissione delle differite della qualifiche di sabato e delle gare di domenica.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP 2020

La programmazione di SKY Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Venerdì 6 novembre

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.35-14.15, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.30-15.15, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.30-16.10, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 novembre

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 13.15-13.30, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.40-13.55, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 14.10-14.40, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.50-15.05, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 15.15-15.30, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.50-16.05, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 16.15-16.30, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 novembre

Ore 09.00-9.20, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 09.30-09.50, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 10.00-10.20, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8 (da confermare)

Sabato 07 novembre

Ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 8 novembre

Ore 17.25, Moto 3, Gara, differita

Ore 18.45, Moto 2, Gara, differita

Ore 20.25, Moto GP, Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP VALENCIA MOTOGP 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

