LIVE Moto3, GP Europa 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Vietti e Arbolino ci provano

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio d’Europa, tredicesimo atto della Moto3 2020. Dopo le due sessioni di ieri, condizionati da una pista non perfetta, i giovani protagonisti del Motomondiale scendono in pista a Valencia per la prima qualifica dell’ultimo doubleheader del 2020, il terzo in terra spagnola di questo complesso campionato.

Alla vigilia della seconda giornata in pista, Celestino Vietti è stato il più veloce in pista. L’alfiere di casa Sky ha fermato il cronometro sul tempo di 1.45.356. Lo spagnolo Sergio Garcia (Estrella) ed il nostro Romano Fenati (Max Racing) inseguono il nostro connazionale che nell’ultimo giro veloce ha conquistato il miglior crono del venerdì. Solo 18° il leader del Mondiale Albert Arenas. Il catalano di casa Aspar non ha brillato nella giornata odierna dopo una scivolata che lo ha visto protagonista nella FP1

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live della terza sessione di prove libere. Buon divertimento!

