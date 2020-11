LIVE Lokomotiv Kuban Krasnodar-Virtus Bologna, EuroCup 2020-2021 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di settima giornata di EuroCup 2020-2021 tra Lokomotiv Kuban e Virtus Segafredo Bologna.

Dopo l’andata vinta in rimonta dalle V nere per 85-79, è per le due squadre il momento di ritrovarsi a Krasnodar, dove gli uomini di Evgeny Pashutin avranno la possibilità di giocare tre delle prossime quattro partite, le ultime del girone C che si è ormai trasformato in una lotta a due per il primato. Partita, questa, che Bologna affronta senza l’ancora infortunato Stefan Markovic, già assente nella sfida persa contro Brindisi, e Awudu Abass, attualmente ai box causa Covid-19.

Così Sasha Djordjevic presenta la sfida: “Proseguiamo il nostro cammino in EuroCup affrontando il Lokomotiv Kuban, reduce in campionato dalla vittoria convincente nel derby russo contro UNICS Kazan e con un Hervey in grande spolvero, che aggiunge forza ad un roster già profondo. E’ una squadra che può contare su giocatori di esperienza e di qualità come Crawford, che sicuramente rappresenta una delle migliori guardie di questa competizione“.

Qualche dato statistico basta per rendere l’idea di cosa si trovi di fronte la Virtus: Alan Williams è il miglior rimbalzista della competizione a quota 12.67 a gara, Mantas Kalnietis smazza 8 assist di media (gli stessi di Milos Teodosic), e lo stesso Williams è il quinto per valutazione media nell’arco dell’EuroCup. Si parla anche del miglior attacco della competizione, con 91.83 punti a gara, che guida anche la classifica dei rimbalzi, è secondo per valutazione totale, terzo per assist (dove prima è la Virtus).

Virtus Bologna-Lokomotiv Kuban inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

