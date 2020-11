LIVE Islanda-Italia 1-2 Under21 in DIRETTA: Pobega firma la vittoria degli azzurrini. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.15 Ecco le pagelle:

ISLANDA (4-3-3): P.S. Gunnarsson 5; H. Gunnarsson 6, Thorkelsson 6, Leifsson 6, Sampsted 5; Willumsson 7, Hauksson 5.5, Baldursson 6 (80′ Helgason s.v.); Johannesson 5 (80′ Finnsson s.v.), Gudjohnsen 6 (72′ Willumsson 6), Thorsteinsson 6.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi 5; Del Prato 5.5, Gabbia 5.5, Lovato 6 (72′ Vogliacco 6); Bellanova 6, Pobega 8, Rovella 6.5, Frattesi 6, Sala 5.5; Scamacca 6 (80′ Pinamonti s.v.), Sottil 7.

16.10 L’Italia trova la vittoria con fatica grazie ad una prestazione maestosa di Tommaso Pobega centrocampista dello Spezia, condita con due reti.

94′ Fine della partita, Islanda-Italia U21 1-2.

92′ Fuori Sottil e dentro Maleh nell’Italia.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Pobegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, destro da fuori area che si insacca all’angolino, Islanda-Italia U21 1-2.

86′ Giallo per Hauksson per un brutto fallo su Rovella.

84′ Italia che non riesce ad arrivare al tiro in porta.

82′ Entrano Helgason e Finnsson, escono Baldursson e Jóhannesson nell’Islanda U21.

80′ L’Italia prova l’assalto finale per vincere la partita.

78′ Esce Scamacca ed entra Pinamonti nell’Italia.

76′ Ricordiamo che passano i primi di ogni girone e le cinque migliori seconde.

74′ Pobega prova il lancio, ma Scamacca commette un fallo nel tentativo di conquistare palla.

72′ Esce Lovato per infortunio, entra Vogliacco nell’Italia.

70′ Italia che non riesce a creare pericoli ancora consistenti.

68′ Rovella per Sottil che non riesce a controllare il pallone.

66′ Italia che ora si trova a ricostruire la partita.

64′ Clamoroso errore di Carnesecchi in uscita che fa arrivare al gol, Willumsson, Islanda-Italia U21 1-1.

62′ Scamacca prova a sfondare a sinistra, mette in mezzo un pallone teso ma la difesa riesce a respingere.

60′ Conclusone da fuori di Frattesi, colpisce male e il pallone finisce alto

58′ Giallo per Gabbia per aver allontanato il pallone.

56′ Sala prova il cross morbido, ma viene deviato e finisce fuori.

54′ Islanda ora prova ad attaccare la difesa azzurrina.

52′ Conclusione di Scamacca da fuori area, pallone fuori.

50′ Partita che riparte dallo stesso canovaccio del primo tempo.

48′ Pobega ricordiamo titolare del centrocampo dello Spezia.

46′ inizia il secondo tempo!

15.10 Partita complicata che viene sbloccata da una discesa di Sottil che propizia la rete di Pobega a rimorchio dal centrocampo.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Islanda-Italia 0-1.

43′ Primo tempo che si avvia alla conclusione.

41′ Non ci saranno minuti di recupero.

39′ Ricordiamo che l’Italia affronterà ancora altre due partite entro questi 10 giorni.

37′ Controlla l’Italia la partita tranquillamente, senza molti problemi.

35′ Ancora Sottil sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Scamacca non arriva al tap-in.

33′ Azione insistita degli azzurri, ma l’Islanda concede pochissimi spazi.

31′ Azione sensazionale di Sottil che ha propiziato la rete dalla fascia sinistra.

29′ Goooooooooooooooooooooooooooooool, Pobegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, grandissimo gol di Pobega dopo una grande azione di Sottil, Islanda-Italia U21 0-1.

27′ Sottil si fa vedere in area, il pallone arriva ma è troppo lungo.

25′ Ancora zero tiri in porta nella partita.

23′ L’Italia comincia la manovra troppo lentamente dalla difesa.

21′ Punizione di Sottil battuta malissimo sul fondo.

19′ L’Islanda si fa vedere in avanti: Gudjohnsen colpisce di testa sul primo palo, ma il pallone finisce altissimo.

17′ Ci prova l’Islanda con una punizione dalla destra, che finisce fuori.

15′ Sottil va via bene sulla sinistra e mette il pallone in mezzo, l’Islanda riesce a liberare.

13′ Pressing dell’Italia ma l’Islanda riesce a gestire bene il pallone.

11′ Partita ancora bloccata sul punto di vista tattico.

9′ Rovella per Bellanova che si trova in fuorigioco da ottima posizione.

7′ Pressing dell’Islanda che stava per indurre nell’errore Carnesecchi.

5′ Possesso palla per l’Italia, ma comincia a piovere.

3′ C’è molto vento, potrebbe condizionare il match.

1′ Inizia la partita!

14.10 Entrano in campo le due squadre.

14.06 Campo in perfette condizioni, tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

14.03 Mancano solo 10 minuti all’inizio del match.

14.00 Già qualificate agli Europei 2021 Ungheria e Slovenia che ospiteranno la competizione.

13.57 Si qualificano agli Europei 2021 le prime dei 9 gironi e le migliori 5 seconde. Partita quindi fondamentale per l’Italia, che in caso di vittoria sarebbe a un passo dalla qualificazione.

13.54

Gruppo 1 – Classifica

Italia 16 (giocate 7)

Irlanda 16 (giocate 8)

Svezia 15 (giocate 9)

Islanda 15 (giocate 8)

Armenia 3 (giocate 10)

Lussemburgo 3 (giocate 8)

13.51 Alcune assenze importanti per Nicolato: mancano infatti Bastoni, Tonali e Luca Pellegrini, convocati dalla nazionale maggiore, e Cutrone, bloccato dalla Fiorentina causa coronavirus.

13.48 Gli azzurri di Paolo Nicolato sono si leader con ben 16 punti, ma pure sono ancora lontani dall’aver messo in tasca il pass per la prossima competizione europea e non possono permettersi di lasciar punti in giro.

13.45 Ecco le formazioni ufficiali:

ISLANDA (4-2-1-3): Olaffson; Sampsted, Gunnarsson, Leifsson, Thorkelsson; Willumsson, Baldursson; Hauksson; Johannesson, Gudjohnsen, Thorsteinsson All. Vidarsson

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Sala, Lovato, Gabbia, Del Prato; Frattesi, Rovella, Pobega; Bellanova, Scamacca, Sottil All. Nicolato

13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Islanda-Italia U21, partita decisiva per la qualificazione agli Europei di categoria.

Il programma di Islanda-Italia Under21 – Tutti negativi al Covid-19 i tamponi degli azzurrini

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Islanda-Italia U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, A poco più di un mese dall’ultimo rinvio, l’Italia Under 21 è di scena contro i pari età dell’Islanda, nel terzultimo match del girone 1 di qualificazione a Euro Under 21, partita chiave per la qualificazione.



Diverse assenze per Nicolato: molti giocatori arriveranno in ritardo causa restrizioni delle ASL. Il tecnico per questa partita dovrà fare a meno di diversi giocatori di spicco come Pinamonti, Cutrone, Scamacca, Carraro e Bastoni. In attacco possibile chance per Esposito con Sottil, mentre Adjapong e Sala battono le corsie. Ricci con Frattesi e Zanellato in mediana, mentre in difesa, davanti a Carnesecchi, cerca un’opportunità Lovato insieme a Del Prato e a Gabbia.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Gunnarsson tra i pali. Il, pacchetto difensivo a quattro, invece, sarà formato da Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. A centrocampo, inoltre, Hauksson, Thordarson e Ingimundarson si muoveranno in cabina di regia. Davanti, invece, spazio al trio formato da Willumsson, Gudjohnsen e Johannesson in attacco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Islanda-Italia U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 14:15. Buon divertimento!

