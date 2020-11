LIVE Islanda-Italia Under21 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Islanda-Italia U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, A poco più di un mese dall’ultimo rinvio, l’Italia Under 21 è di scena contro i pari età dell’Islanda, nel terzultimo match del girone 1 di qualificazione a Euro Under 21, partita chiave per la qualificazione.



Diverse assenze per Nicolato: molti giocatori arriveranno in ritardo causa restrizioni delle ASL. Il tecnico per questa partita dovrà fare a meno di diversi giocatori di spicco come Pinamonti, Cutrone, Scamacca, Carraro e Bastoni. In attacco possibile chance per Esposito con Sottil, mentre Adjapong e Sala battono le corsie. Ricci con Frattesi e Zanellato in mediana, mentre in difesa, davanti a Carnesecchi, cerca un’opportunità Lovato insieme a Del Prato e a Gabbia.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Gunnarsson tra i pali. Il, pacchetto difensivo a quattro, invece, sarà formato da Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. A centrocampo, inoltre, Hauksson, Thordarson e Ingimundarson si muoveranno in cabina di regia. Davanti, invece, spazio al trio formato da Willumsson, Gudjohnsen e Johannesson in attacco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Islanda-Italia U21, partita valevole per gli Europei di categoria 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 14:15. Buon divertimento!

