Calcio, Italia Under21: tutti negativi i tamponi effettuati sui giocatori a Tirrenia

Una buona notizia arriva da Tirrenia dove sono in ritiro i convocati della Nazionale Under21 che si appresta a giocare tre partite decisive per la qualificazione agli Europei di categoria. Tutti i tamponi ai quali sono stati sottoposti i calciatori convocati sono risultati negativi.

Secondo quanto riportato da Ansa, il test hanno coinvolto sia i componenti della nazionale Under 21 A sia quelli della Under 21 B, che si trovano insieme nel Centro di preparazione olimpica proprio per allargare la base di giocatori a disposizione di Paolo Nicolato in vista di possibili emergenze.

Così come è accaduto nell’ultima delicata sfida della nazionale Under21 che ha visto di fatto scender in campo l’Under20 con qualche innesto di valore come Sottil e Cutrone decisivi per ottenere i tre punti contro l’Irlanda. Paolo Nicolato, quindi, potrà contare sui suoi uomini migliori per il tour de force che attende gli azzurrini a partire da giovedì quando scenderanno in campo a Reykjavik per il recupero della gara con l’Islanda rinviata un mese fa.

salvatore.serio@oasport.it

Foto: Lapresse