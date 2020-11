Islanda-Italia Under21 oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Comincia quest’oggi a Reykjavik il tour de force della Nazionale italiana di calcio Under 21, che si giocherà nel giro di sei giorni la possibilità di staccare il pass per il Campionato Europeo di categoria in programma nel 2021. Gli azzurrini, guidati dal C.T. Paolo Nicolato, scendono in campo oggi alle ore 14.15 (13.15 locali) sul terreno di gioco dello stadio ‘Víkingsvöllur’ per affrontare l’Islanda nel recupero del match rinviato un mese fa dalla UEFA per problematiche legate al Covid-19. Per l’Italia si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il primato del raggruppamento, in attesa degli ultimi due impegni da disputare in Lussemburgo ed in casa contro la Svezia.

La classifica del gruppo 1 di qualificazione ai prossimi Europei Under 21 vede l’Italia al comando a quota 16 punti in coabitazione con l’Irlanda e a +1 su Svezia e Islanda. Azzurrini ed islandesi hanno però disputato una partita in meno rispetto alle altre due selezioni in lotta per volare alla fase finale della manifestazione (riservata alle prime di ogni girone e alle cinque migliori seconde). Il match odierno tra Islanda e Italia Under 21 comincerà alle ore 14.15 e verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di qualificazione degli azzurrini ai prossimi Europei di categoria. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni della sfida:

PROGRAMMA E PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA-ITALIA UNDER 21

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

ore 14.15 Islanda-Italia Under 21 (diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play)

PROBABILI FORMAZIONI

ISLANDA (4-3-3): Gunnarsson; Sampsted, Porkelsson, Olafsson, Gunnarsson; Thordarson, Hauksson, Ingimundarson; Willumsson, Gudjohnsen, Johannesson

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bellanova, Gabbia, Frabotta; Frattesi, Zanellato, Pobega; Scamacca, Raspadori, Sottil

