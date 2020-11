LIVE Francia-Italia 36-5, Autumn Nations Cup in DIRETTA: transalpini dominanti, sarà finale con l’Inghilterra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.05 Grazie per averci seguito, il nostro live termina qui. Appuntamento alla prossima diretta, buona serata da OA Sport.

FINE SECONDO TEMPO. FRANCIA-ITALIA 36-5.

80′ FRANCIA-ITALIA 36-5. Jalibert trasforma da posizione centrale e chiude il match.

80′ FRANCIA-ITALIA 34-5. Thomas sfonda nell’ultima azione e sigla la quinta meta francese.

78′ La Francia si limita al possesso dell’ovale senza avanzare più di tanto.

75′ Latita il gioco in questi minuti finali, errori da una parte e dall’altra.

72′ Tanti cambi nelle due formazioni nei minuti finali. Mischia in mezzo al campo con introduzione transalpina.

69′ Ottenuto il punto di bonus, la Francia allenta la pressione offensiva. L’Italia risale il campo.

65′ Si torna in 15 contro 15, rientra Trulla.

64′ Jalibert manca la trasformazione da posizione defilata.

63′ FRANCIA-ITALIA 29-5. Thomas schiaccia in meta dopo una lunga cavalcata. Punto di bonus offensivo per i francesi.

62′ FRANCIA-ITALIA 24-5. Jalibert trasforma da posizione complicata

61′ FRANCIA-ITALIA 22-5. Il capitano Serin sfonda dopo un gran lavoro di spinta

59′ Continua a spingere la Francia, che guadagna una touche sui 5 metri italiani.

56′ FRANCIA-ITALIA 17-5. Jalibert trasforma comodamente da distanza ridotta e posizione centrale.

55′ FRANCIA-ITALIA 15-5. Villiere ruba la touche e si invola tutto solo in meta.

54′ Giallo per Trulla per aver interrotto una chiara occasione francese. Italia per 14 contro 15 per i prossimi dieci minuti.

52′ Cambia l’intera prima linea transalpina, in casa Italia Bigi esce ed entra Ghiraldini.

51′ Sperandio cerca di fare metri, ma il gioco ristagna in mezzo al campo, poi Trulla commette in avanti.

48′ Garbisi libera e Sperandio recupera l’ovale dopo il calcio del compagno.

46′ Turnover azzurro, l’Italia recupera l’ovale.

44′ Tenuto a terra di Zilocchi, l’ovale torna alla Francia, che respinge gli azzurri nei propri 22.

41′ Inizia subito in spinta la Francia.

INIZIO SECONDO TEMPO

21.55 Buona Italia nel primo tempo, peccato per la meta subita nel finale.

FINE PRIMO TEMPO. FRANCIA-ITALIA 10-5.

40′ Touche per l’Italia sui 5 metri avversari che si conclude con un nulla di fatto.

37′ FRANCIA-ITALIA 10-5. Jalibert converte da posizione comoda.

36′ FRANCIA-ITALIA 8-5. Meta di Danty che sfonda al primo affondo.

35′ Mischia sui 5 metri per la Francia, l’Italia deve resistere in questi minuti.

33′ Si infrange su muro francese l’attacco azzurro dopo 13 fasi.

30′ L’Italia entra nei 22 francesi avendo vinto una touche ed arriva sui 5 metri!

27′ Garbisi da posizione defilata non converte. Si resta sul 3-5.

26′ FRANCIA-ITALIA 3-5. Finta di Garbisi e ovale per Canna che va in meta!

25′ Lungo attacco italiano, siamo alla nona fase!

22′ In avanti transalpino e mischia azzurra di poco fuori dai 22 italiani.

21′ Crolla la mischia, calcio per l’Italia. Jalibert però ricaccia subito indietro gli azzurri.

19′ Mischia con introduzione italiana sui 22 difensivi.

16′ Ottima difesa dell’Italia, tenuto a terra e ovale che torna agli azzurri.

14′ Violi trascinato fuori con l’ovale, perde metri l’Italia.

11′ Nuova touche azzurra, ma la Francia ha respinto indietro gli azzurri.

9′ Spinta storta della mischia francese e ovale che passa agli azzurri. Canna va bene in touche.

7′ Mischia con introduzione francese nei 22 azzurri. Primo confronto tra i due pack.

5′ Tenuto a terra degli azzurri, altro calcio per la Francia che torna in touche a ridosso dei 22 italiani.

3′ FRANCIA-ITALIA 3-0. Jalibert non sbaglia da posizione centrale e sblocca subito il risultato.

2′ Subito Francia in spinta e calcio per i transalpini per un’infrazione azzurra. Jalibert indica i pali.

INIZIA FRANCIA-ITALIA!

21.05 Le squadre sono entrate in campo, a breve gli inni nazionali.

21.00 Per l’Italia Minozzi estremo, Trulla e Sperandio ali, coppia di centri formata da Canna e Zanon, Garbisi in mediana insieme a Violi, mentre numero 8 sarà Steyn con Meyer e Mbandà in terza linea. In seconda linea Cannone e Lazzaroni, ed infine la prima linea con capitan Bigi assieme a Zilocchi e Fischetti.

20.50 Nell’incontro del Sei Nazioni 2020, giocato domenica 9 febbraio, la Francia ha superato Italia per 35-22, ma quest’oggi i transalpini schierano una formazione quasi sperimentale: sono cinque gli esordienti chiamati a partire dal 1′ ed altri due potrebbero trovare la prima presenza a gara in corso.

20.40 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby: oggi, sabato 28 novembre, il match inizierà alle ore 21.10, e proporrà la sfida che definirà la classifica della Pool in vista di play-off e finale della prossima settimana.

Il programma della sfida – La formazione dell’Italia – La formazione della Francia

Foto: LaPresse