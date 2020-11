Rugby, Autumn Nations Cup 2020: l’Italia giocherà la finale 5°-6° posto

L’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa.

Dopo la conclusione della fase a gironi sarà la volta della finale e dei play-off: l’Italia, terza nella Pool B, sfiderà la Nazionale classificata nella medesima posizione nell’altro raggruppamento sabato 5 dicembre, in trasferta qualora dovesse giocare contro Irlanda, Galles, oppure in campo neutro in Scozia in caso di sfida alla Georgia. In palio il 5° posto complessivo.

Al momento pare molto probabile che la sfida sia contro il Galles: in tal caso il match si giocherà alle ore 17.45 italiane allo stadio Parc y Scarlets di Llanelli, mentre nell’eventualità in cui la sfida sia con l’Irlanda, allora si giocherà a Dublino, all’Aviva Stadium alle ore 15.15 italiane, infine il match contro la Georgia si giocherebbe ad Edimburgo, al BT Murrayfield, alle ore 13.00 italiane.

Tutti i match dell’Italia e la finale saranno trasmessi in diretta tv su Canale 20 ed in diretta streaming su Mediaset Play, mentre la diretta streaming di tutti gli incontri sarà fruibile su SportMediaset.it, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutti gli incontri.

PROGRAMMA AUTUMN NATIONS CUP RUGBY 2020

Play-off

Sabato 5 dicembre

Edimburgo, BT Murrayfield – ore 13.00

Georgia v tbc

Dublino, Aviva Stadium – ore 15.15

Irlanda v tbc

Parc y Scarlets, Llanelli – ore 17.45

Galles v tbc

Finale

Domenica 6 dicembre

Twickenham Stadium – ore 15.00

Inghilterra v Francia

Diretta tv del match dell’Italia e della finale su Canale 20

Diretta streaming del match dell’Italia e della finale su Mediaset Play, tutti i match su SportMediaset.it

Diretta live testuale del match dell’Italia su OA Sport

