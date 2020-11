LIVE Fortitudo Bologna-Treviso, Serie A basket 2020-2021 in DIRETTA: grande classica tra squadre in cerca di riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della giornata

Loading...

Loading...

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fortitudo Lavoropiù Bologna – De’Longhi Treviso, match valevole per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Una grande classica del campionato italiano, ma che in questo momento vede due squadre in difficoltà.

Davvero molto deludente l’inizio della Fortitudo Bologna, che occupa l’ultimo posto della classifica con un record di 1-5. Una Fortitudo che non partiva con 5 sconfitte nelle prime 6 gare di campionato dalla stagione 1984/85. La squadra di Sacchetti è partita con tutte altre prospettive ed è praticamente obbligata a vincere per non continuare il suo momento negativo.

Dall’altra parte c’è una Treviso che non sta meglio, almeno come posizione di classifica, visto che la squadra di Menetti ha ottenuto una sola vittoria in stagione; però i veneti hanno saltato due partite per la positività di alcuni giocatori al Covid-19.

La palla a due di Fortitudo Lavoropiù Bologna – De’Longhi Treviso, match valevole per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo