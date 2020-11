LIVE Dinamo Sassari-Tenerife 92-72, Champions League basket in DIRETTA: i sardi conquistano la vittoria grazie ad un secondo tempo da +29!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINITA! La Dinamo Sassari batte Tenerife 92-72.

92-72 Canestro da tre di Lopez.

92-69 Schermadini preciso a cronometro fermo.

92-64 Tillman continua a racimolare punti.

90-64 Bilan si mangia la linea di fondo e appoggia al vetro.

88-64 Semigancio di Burnell a bersaglio.

86-64 Tripla di Fitipaldo.

86-61 Bilan schiaccia al ferro lanciato da Spissu.

84-61 Bilan continua a dominare in area, assist magnifico per Burnell.

81-59 SPISSUUUUUUU!!! Dal palleggio e senza spazio si inventa una tripla da pauraaa.

78-59 Virata molto bella di Guerra, 5’24” alla fine.

78-57 Tripla dall’angolo di Bendzius che sfrutta l’assist numero 12 di Spissu!

75-55 BURNELL! Fa tutto il campo palleggiando e poi penetra con successo.

73-55 Burnell segna con fallo ma sbaglia il libero supplementare.

71-55 1/2 a cronometro fermo per Fitipaldo.

71-54 Ancora la premiata ditta Spissu-Tillman a fare male alla difesa spagnola, Sassari vicina al traguardo.

69-54 Spissu fa volare Tillman, 17 punti per il giocatore della Dinamo.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

67-54 Autocanestro sul gong del terzo periodo da parte di Sulejmanovic.

65-54 Gioco da tre punti marcato da Rodriguez.

65-51 1/2 dalla lunetta per Tillman.

64-51 Doppio tecnico a Marcelinho, Spissu non sbaglia. Parziale di 26-4 di Sassari da non credere e la star degli ospiti sotto la doccia!

62-51 SPISSUUUUUUUU DA TRE!!! Ma cosa sta combinando la Dinamo?!

59-51 Contropiede 3 contro 1 ben gestito da Sassari, due punti comodi per Tillman.

57-51 Bel sottomano di Marcelinho che prova a scuotere i suoi.

57-49 Lob straordinario di Spissu per Tillman, Dinamo straripante!

55-49 2/2 dalla lunetta per Bendzius.

53-49 Corre Bilan che appoggia lo stupendo assist di Burnell, timeout Tenerife.

51-49 SPISSUUUUUUUUUUU!!! Direttamente dal palleggio spara la bomba del sorpasso.

48-49 TRIPLA IN TRANSIZIONE DI SPISSU! Sassari c’è.

45-49 Ancora Bilan, domina a centro area e appoggia al vetro.

43-49 Rubata e layup di Bilan.

41-49 Due liberi a bersaglio per Schermadini.

41-47 Palleggio, arresto e bomba Bendzius.

INIZIATO IL TERZO PERIODO.

38-47 Terminato il primo tempo.

38-47 Tillman si smarca, riceve il passaggio in the pocket e schiaccia! Sassari torna a -9.

36-47 Jumper di Tillman, la palla si arrampica sul ferro ed entra.

34-47 Fitipaldo freddissimo anche a cronometro fermo, partita che ha del clamoroso la sua!

34-45 Fitipaldo rientra e riprende nella sua opera d’arte! 7/7 al canestro con 18 punti personali.

34-42 Bendzius prova ad entrare in partita.

32-42 Taglio intelligente di Cavanaugh, male la difesa sarda che si perde l’uomo.

32-40 Salin da tre, poi Bilan a centro area. La partita continua su ritmi altissimi.

30-37 Ancora Tillman a segno con il jumper.

28-37 Rimbalzo offensivo e canestro di Tillman.

26-37 Freddo dalla lunetta Salin.

26-35 DEVECCHI! Paurosa partita del capitano Jack che mette la tripla su assist di Spissu.

23-35 Bomba di Marcelinho! Gli spagnoli scappano via.

23-32 Bilan appoggia al vetro due punti facili.

21-32 Canestro stupendo di Marcelinho dopo un crossover da paura.

21-30 Layup di Lopez su assist di Marcelinho.

21-28 La partita riprende e Devecchi dà un’altra scossa, dall’angolo il veterano segna il suo 11° punto.

18-28 Pusica esce in lacrime, la Dinamo resta in sette uomini. Sfortuna clamorosa per la squadra italiana.

18-28 ATTENZIONE! Pusica a terra, gli ha ceduto il ginocchio, guai grossissimi in casa Sassari…

18-28 Contropiede a tutta velocità di Tenerife chiuso da Lopez che controlla benissimo il corpo.

INIZIATO IL SECONDO QUARTO.

18-26 Si chiude qui la prima frazione di gioco.

18-26 Arresto a centro area di Marcelinho che segna con l’aiuto del tabellone.

18-24 Tillman realizza due liberi.

16-24 Tripla di Lopez, +8 e massimo vantaggio per gli ospiti.

16-21 Male in difesa Sassari, facile la penetrazione del solito Fitipaldo.

16-19 Preciso dalla lunetta Bendzius.

14-19 FITIPALDO RISPONDE! Palleggio, arresto e tiro del play. 13 punti clamorosi.

14-17 DEVECCHI! Otto punti per la pietra miliare di Sassari.

11-17 Assist con i tempi giusti di Fitipaldo per il layup di Guerra.

11-15 Tecnico al coach degli spagnoli, Spissu ringrazia, poi 2/2 per Bilan.

8-15 Ancora Fitipaldo! Stavolta da due.

8-13 Taglio e tiro buttandosi indietro enciclopedico di Devecchi.

6-13 Fitipaldo! Terzo canestro da oltre l’arco per l’uomo che sta facendo impazzire la Dinamo.

6-10 Spissu arma la mano di Burnell che inizia a scaldarsi.

3-10 Cavanaugh prende la linea di fondo e ne appoggia due facili.

3-8 Seconda tripla di Fitipaldo, gioca davvero bene Tenerife.

3-5 Rimbalzo offensivo e canestro di Cavanaugh.

3-3 Tripla dall’angolo di capitan Devecchi.

0-3 Palleggio, arresto bomba di Fitipaldo.

INIZIA LA PARTITA!

20:25 Una formazione insomma davvero competitiva, dove le stelle sono giocatori di fama internazionale come Giorgi Shermadini e Marcelinho Huertas, senza dimenticare Bruno Fitipaldo ed Aaron Doornekamp.

20:20 Gli iberici hanno cominciato la stagione alla grande: sei vittorie su sette partite valgono al Tenerife attualmente il secondo in Liga ACB (unica sconfitta subita per mano del Barcellona).

20:15 Una Dinamo che ha cominciato con il piede giusto la sua avventura europea, superando per 93-84 in casa il Galatasaray, mentre Tenerife ha dominato tra le mura amiche contro i danesi del Bakken (98-73).

20:10 Al PalaSerradimigni (senza pubblico) la squadra di Gianmarco Pozzecco si giocherà insieme agli spagnoli la testa del gruppo A.

20:05 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Tenerife, seconda giornata del della Champions League di basket 2020-2021.

Presentazione della partita

In panchina torna il Poz, dopo aver saltato il match di domenica contro Varese. Non ci saranno invece Kruslin e Treier, entrambi positivi al Covid-19, mentre da capire se ce la farà Stefano Gentile, il quale è tornato ad allenarsi dopo tre settimane di stop. Gli italiani partono leggermente favoriti sulla carta, ma ci sono tutti gli estremi per assistere ad una partita a dir poco spettacolare di fronte ad un avversario che gioca una pallacanestro assolutamente divertente.

Gli iberici hanno cominciato la stagione alla grande: sei vittorie su sette partite valgono al Tenerife attualmente il secondo in Liga ACB (unica sconfitta subita per mano del Barcellona). Una formazione insomma davvero competitiva, dove le stelle sono giocatori di fama internazionale come Giorgi Shermadini e Marcelinho Huertas, senza dimenticare Bruno Fitipaldo ed Aaron Doornekamp.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:30, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

