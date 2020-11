Basket, Champions League 2020-2021: la Dinamo Sassari demolisce l’Iberostar Tenerife nel big match della serata

La Dinamo Sassari fa una vera e propria impresa con l’Iberoster Tenerife nel secondo match di Basketball Champions League 2020-2021. I sardi, nonostante ruotassero pochissimi uomini, hanno letteralmente travolto una delle squadre più in forma del momento. Gli isolani hanno battuto gli spagnoli, che ricordiamo aver vinto sei dei primi sette match disputati quest’anno in Liga ACB, con un netto 92-72. MVP del match Marco Spissu da quattordici punti e addirittura quindici assist, mentre il miglior scorer è stato un ispirato Justin Tillman da ventuno punti.



Tenerife, dopo i primi venti minuti, guidava il match con nove punti di scarto e pareva avviata verso una facile vittoria dato che Sassari, la quale già era in emergenza, ha perso per infortunio anche Pusica, che si è fatto male dopo essere stato in campo per neanche cinque minuti. Tuttavia, gli isolani hanno sorpreso tutti con un terzo quarto a dir poco leggendario. La difesa dei sardi si è trasformata in una diga, mentre l’attacco, condotto da Spissu, favoloso nel ruolo di direttore d’orchestra, ha travolto Tenerife.

In dieci minuti Sassari ha piazzato un roboante parziale di 29-7 e ha totalmente ribaltato l’incontro. Gli isolani hanno iniziato il quarto periodo sopra di tredici e hanno dominato anche l’ultima frazione di gioco con Spissu che continuava a servire cioccolatini per i vari Tillman, Bendzius e Bilan, i quali hanno fatto quello che volevano della difesa avversaria. Tenerife, dal canto suo, non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca contro un avversario che stasera si è dimostrato superiore.

TABELLINO

DINAMO SASSARI-IBEROSTAR TENERIFE 92-72 (18-26, 20-21, 29-7, 25-18)

DINAMO SASSARI: Bendzius 12, Bilan 18, Burnell 13, Devecchi 14, Spissu 14, Gandini, Pusica, Tillman 21.

IBEROSTER TENERIFE: Cavanaugh 6, Lopez 10, Rodriguez 6, Salin 5, Shermadini 6, Doornekamp, Fitipaldo 24, Guerra 4, Huertas 9, Sulejmanovic 2.

