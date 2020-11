LIVE Dinamo Sassari-Tenerife, Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione della partita

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Tenerife, seconda giornata del della Champions League di basket 2020-2021. Al PalaSerradimigni (senza pubblico) la squadra di Gianmarco Pozzecco si giocherà insieme agli spagnoli la testa del gruppo A. Una Dinamo che ha cominciato con il piede giusto la sua avventura europea, superando per 93-84 in casa il Galatasaray, mentre Tenerife ha dominato tra le mura amiche contro i danesi del Bakken (98-73).

In panchina torna il Poz, dopo aver saltato il match di domenica contro Varese. Non ci saranno invece Kruslin e Treier, entrambi positivi al Covid-19, mentre da capire se ce la farà Stefano Gentile, il quale è tornato ad allenarsi dopo tre settimane di stop. Gli italiani partono leggermente favoriti sulla carta, ma ci sono tutti gli estremi per assistere ad una partita a dir poco spettacolare di fronte ad un avversario che gioca una pallacanestro assolutamente divertente.

Gli iberici hanno cominciato la stagione alla grande: sei vittorie su sette partite valgono al Tenerife attualmente il secondo in Liga ACB (unica sconfitta subita per mano del Barcellona). Una formazione insomma davvero competitiva, dove le stelle sono giocatori di fama internazionale come Giorgi Shermadini e Marcelinho Huertas, senza dimenticare Bruno Fitipaldo ed Aaron Doornekamp.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:30, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

Credits: Ciamillo