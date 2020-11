Judo, Europei 2020: Maria Centracchio ed Edwige Gwend subito eliminate nei -63 kg

Arrivano due sconfitte purtroppo nel primo match degli Europei 2020 di judo per Maria Centracchio ed Edwige Gwend nella categoria dei -63 kg femminili. Le azzurre purtroppo hanno dovuto arrendersi alle rivali sul tatami della O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), evidenziando una condizione di forma non certo massimale.

Centracchio, vittoriosa l’anno passato del Grand Prix a Tel Aviv e seconda negli Europei di Minsk del 2019, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla polacca Angelika Szymanska (n.65 del mondo), seconda negli Europei junior di due anni fa e vittoriosa quest’anno nello European Open 2020. Nonostante la generosità dell’azzurra, Szymanska ha imposto un ritmo maggiore. Centracchio ha sofferto soprattutto dal punto di vista fisico al cospetto di una rivale più dinamica da questo punto di vista, che con un waza-ari letale continuerà la propria avventura nei quarti di finale, affrontando la francese Clarisse Agbegnenou, quattro volte campionessa del mondo, oro iridato l’anno scorso e n.1 del mondo, nonché argento olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro (Brasile).

Loading...

Loading...

Stesso destino purtroppo per Gwend, che doveva vedersela contro la forte tedesca Martyna Trajdos (n.7 del ranking). La teutonica, terza nei Mondiali dell’anno scorso e sul podio anche nel Grand Prix 2020 di Tel Aviv (Israele), si è imposta contro l’azzurra grazie a uno waza-ari, inizialmente valutato ippon. Una sfida, oggettivamente, dominata dalla teutonica, con Gwend che ha dovuto subire due shido per passività nelle prime fasi. A seguire la proiezione valsa il punto è stata la logica conseguenza di quanto si è visto sul tatami ceco.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: IJF