Jannik Sinner: “Ho vinto solo un torneo, ho ancora tutto da dimostrare. Mi alleno per gli Australian Open”

Jannik Sinner è sotto i riflettori da una settimana, ovvero da quando ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia. Il suo primo sigillo in carriera nel massimo circuito professionistico ha aumentato notevolmente la notorietà del tennista italiano, entrato di prepotenza nella top-40 del ranking internazionale e ora in rampa di lancio per esplodere ancora maggiormente nel 2021. L’altoatesino è dotato di un enorme talento e può indubbiamente raggiungere grandi traguardi, quest’anno si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros e l’obiettivo è quello di crescere ulteriormente nei prossimi anni, anche perché l’età è tutta dalla sua parte.

Il 19enne era in collegamento a “Che tempo che fa”, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio e che va in onda la domenica sera su Rai 3. L’azzurro si è soffermato sul torneo vinto sul cemento indoor della capitale bulgara: “Era un torneo bello. Quando vinci un torneo cosi, sono belle emozioni. Io però sono uno che cerca sempre un miglioramento. Quando ho perso il secondo set, volevo capire subito il perché. Ho parlato subito con il maestro e ho capito“. Il nostro portacolori ha poi proseguito: “I complimenti fanno piacere, ma c’è tanto lavoro da fare: ho vinto solo un torneo e la Next Gen, ho ancora tutto da dimostrare“.

Jannik Sinner ora si trova nella sua casa di Montecarlo e ha parlato del periodo di lockdown: “Mi sono allenato tanto, durante il lockdown. I primi mesi mi sono allenato poco a tennis, quindi facevo atletica“. E ha poi concluso: “Adesso mi alleno qui per l’Australia. Ancora non è sicuro quando ci sarà la data esatta“. La speranza è ovviamente quella di poter disputare gli Australian Open a fine gennaio, ma il regolare svolgimento del torneo è condizionato dall’emergenza sanitaria e se ne saprà di più soltanto nelle prossime settimane.

Foto: Lapresse