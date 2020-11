Dopo un sabato con sole tre partite giocate sulle sei in programma, a causa dei rinvii legati all’attuale situazione sanitaria, la Serie A1 di hockey pista prova ad andare pensando al posticipo di mercoledì sera relativo alla quarta giornata di questo 2020/2021 di grande incertezza.

Al PalaUbroker a scendere in campo saranno infatti i padroni di casa del Bassano e i rivali del Correggio, in una sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi: per i veneti vincere vorrebbe dire salire al secondo posto, a quota 10, in concomitanza col Valdagno, mentre per gli emiliani affermarsi in trasferta significherebbe proprio arrivare a 7 punti in classifica agganciando i bassanesi. Vedremo chi la spunterà in pista.

Hockey pista, Serie A1: Bassano-Correggio, programma, orari e tv del posticipo della quarta giornata

Mercoledì 4 novembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER BASSANO – BIDIELLE CORREGGIO

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Enrico Uggeri di Lodi

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- basxcor – Commento di Vincenzo Pittureri e Stefano Zamperin

DIRETTA MSCHANNEL – canale 814 di Sky

DIRETTA MSSPORT – Digitale Terrestre – Valle D’Aosta: Canale 634, Piemonte: Canale 601, Lombardia: Canale 645, Veneto: Canale 675, Liguria: Canale 684, Trentino Alto Adige: Canale 626/651, FriuliVeneziaGiulia: Canale 625, EmiliaRomagna: Canale 602, Toscana: Canale 650, Marche: Canale 643, Umbria: Canale 661, Abruzzo: Canale 686, Molise: Canale 648, Basilicata: Canale 633, Campania: Canale 610, Lazio: Canale 633- Sardegna: 669

