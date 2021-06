Emozionante, palpitante: in poche parole l’hockey pista. Al termine di una gara -5 incredibile, l’Amatori Wasken Lodi si laurea campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia espugnando la tana del Forte dei Marmi con il punteggio di 2-3, in una serie di finale scudetto terminata peraltro col medesimo responso.

Tutto in cinquanta minuti. Si parte subito a tamburo battente: i lombardi passano due volte in quattro minuti con la doppietta di Mendez, che manda i giallorossi all’intervallo sullo 0-2.

E’ un vantaggio rassicurante che si dilata subito sullo 0-3, quando Compagno gonfia ancora la rete dei toscani che sembrano mollare il colpo. Mai dare però per spacciati gli uomini di Orlandi: a due minuti dalla fine, ecco la reazione.

Ambrosio, sempre e comunque Ambrosio: l’italo-argentino si inventa due gol in quaranta secondi che regalano il 2-3 ai rossoblu, che vanno alla caccia di un disperato pareggio.

Nel palazzetto c’è tensione. Casas in tapin colpisce la traversa a 12 secondi dalla fine e solo a 3 secondi dalla sirena il Lodi esulta uscendo da un’ipotetica clamorosa rimonta.

E’ il terzo Scudetto per Bresciani, due con il Forte ed uno col Lodi, diventando il secondo allenatore più vincente degli ultimi 20 anni, dopo Massimo Mariotti con 6 e pareggiando i 3 allori di Vanzo. E’ il quarto scudetto sui 56 anni di storia del club giallorosso, il primo senza tifosi al seguito, ma non il primo conquistato nella pista versiliese.

PLAYOFF SCUDETTO – SERIE DI FINALE – AL MEGLIO DELLE CINQUE GARE

Finale Scudetto – Gara #5 – Martedì 15 giugno 2021 – ore 20:45

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x AMATORI WASKEN LODI = 2-3 – Serie 2-3

GDS Impianti: Gnata, Motaran, Rubio, Casas, Ambrosio – Burgaya, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Mendez, Compagno, Torner – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 2’16” Mendez (L), 3’55” Mendez (L) – 2t: 1’02” Compagno (L), 23’34” Ambrosio (F), 24’05” Ambrosio (F)

Espulsioni: 2t: 5’49” Burgaya (2′) (F), 16’44” Maremmani (2′) (F), 16’44” Mendez (2′) (L)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Filippo Fronte di Novara

FOTO: Marzia Cattini