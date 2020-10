Hockey pista, Serie A1: Lodi va in testa alla classifica da sola! Valdagno e Sarzana: gol e vittorie

Si è concluso il sabato della quarta giornata della Serie A1 di hockey pista e, nonostante il programma ridotto a causa dei rinvii legati al momento sanitario, lo spettacolo e i gol non sono mancati.

A incantare sono stati sia il Lodi, che dopo il netto successo per 5-1 maturato ai danni del Trissino vola in solitaria in testa alla classifica a 12 punti, sia il Valdagno che ha sommerso per 9-2 il Sandrigo, in uno dei tanti incroci vicentini del campionato, andando così a tallonare (a quota 10) i lombardi nei quartieri alti della graduatoria.

L’altro match disputatosi in serata, infine, ha visto il Sarzana imporsi 3-6 sulla pista di un Breganze sempre più in difficoltà, che rimane a 0 dopo i primi duecento minuti di gioco.

I TABELLINI E LA CLASSIFICA

Sabato 31 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – GSH TRISSINO = 5-1 (1-1, 4-0)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Torner, Compagno, Mendez – Cinquini, Greco, Gori M, Gori A – All. Bresciani

Trissino: Catala, Faccin, Malagoli, Pinto (C), Garcia E – Caio, Gavioli D, Scuccato, Gavioli G, Zen – All. Resende

Marcatori: 1t: 8’22” Caio (T), 24’08” Mendez (L) – 2t: 8’46” Torner (L), 19’50” Greco (L), 21’04” Compagno (L), 23’11” Mendez (tir.dir) (L)

Espulsioni: 2t: 21’01” Greco (2′) (L)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

Sabato 31 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno

WHY SPORT VALDAGNO – TELEA MEDICAL SANDRIGO = 9-2 (5-0, 4-2)

Why Sport: Sgaria, De Oro, Piroli, Centeno, Cocco (C) – Brendolin, Sillero, Mir M, Zordan, Fongaro – All. Mir D

Telea Medical: Dal Monte M, Pallares, Neves, Pozzato, Cacau – Vazquez, Poletto (C), Menin, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 3’31” Cocco (V), 4’36” De Oro (V), 16’13” Centeno (V), 20’07” Cocco (V), 24’32” Cocco (V) – 2t: 2’47” Centeno (rig) (V), 6’31” Centeno (V), 8’14” Cocco (V), 14’12” Centeno (V), 15’21” Vazquez (tir.dir) (S), 21’10” Vazquez (S)

Espulsioni: 1t: 2’47” Vazquez (rig) (V)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Sabato 31 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

LANARO BREGANZE – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 3-6 (2-1, 1-5)

Lanaro: Bigarella, Ghirardello, Dal Santo (C), Gallifa, Dalla Valle A – Costenaro, Agostini, Sgaria G, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar – De Rinaldis, Rispogliati, Cardella, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 6’31” Rossi (S), 12’30” Costenaro (B), 16’31” Ipinazar (tir.dir) (S) – 2t: 3’49” Rossi (S), 8’10” Ipinazar (tir.dir) (S), 12’19” Ipinazar (S), 14’38” Costenaro (B), 22’36” Ipinazar (tir.dir) (S), 23’53” Gallifa (B)

Espulsioni: 1t: 16’31” Dal Santo (2′) (B) – 2t: 21’33” Bertolucci A (allenatore, 2′) (S), 22’51” Dal Santo (2′) (B), 23’05” Borsi (2′) (S)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

CLASSIFICA GENERALE – http://hockeypista.fisr.it

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Amatori Wasken Lodi 12 4 14 V-V-V 2 Why Sport Valdagno 10 4 11 P-V-V 3 Credit Agricole Sarzana 9 4 6 V-S-V 4 Ubroker Bassano 1954 7 3 9 V-P-V 5 GSH Trissino 6 4 2 S-V-S 6 GDS Impianti Forte dei Marmi 6 3 2 S-V-V 7 Edilfox Grosseto 6 3 -1 V-V-S 8 Tierre Chimica Montebello 4 3 0 S-P-V 9 BDL Correggio 4 3 -2 P-S-S 10 Telea Medical Sandrigo 3 4 -12 V-S-S 11 Galileo Follonica 1 3 -4 S-P-S 12 Roller Scandiano 1 3 -6 P-S-S 13 TeamServiceCar Monza 0 3 -6 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 4 -12 S-S-S

