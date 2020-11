Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano sul velluto contro lo Steinbach

Si è disputato questa sera il match tra Bolzano e Steinbach, valido per il campionato di ICE League 2020-2021, massima competizione austriaca di hockey su ghiaccio. Continua alla grande il percorso dei Foxes nel torneo, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza COVID-19: la squadra italiana ha iniziato alla grande il tour de force casalingo che l’attende, battendo per 3-0 la squadra austriaca.

CRONACA DELLA PARTITA

I padroni di casa sbloccano l’incontro al minuto 17:27 con la rete in situazione di powerplay siglata da Angelo Miceli, su assist di Daniel Frank e Dennis Robertson. Il raddoppio dei biancorossi arriva al 15′ del secondo periodo e porta la firma di Stefano Giliati, imbeccato da Marco Insam e Domenic Alberga. La compagine azzurra si difende bene senza spingere sull’acceleratore, per poi chiudere i discorsi a 2’40” dalla conclusione con il sigillo di Frank, lanciato in gol da Miceli e Anton Bernard, per il definitivo 3-0. Per Bolzano si tratta del settimo successo su nove partite disputate, che valgono agli altoatesini il terzo posto in campionato a quota 22 punti. Prossimo appuntamento per i Foxes sabato, sempre al Palaonda, contro gli ungheresi del Fehervar, i quali occupano al momento la seconda piazza in classifica con 5 lunghezze di margine proprio sulle Volpi.

Foto: Carola Semino