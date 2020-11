Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano mette il turbo nel finale e batte nuovamente il Bratislava

Si è disputato questa sera il match tra Bolzano e Bratislava, valido per il campionato di ICE League 2020-2021, massima competizione austriaca di hockey su ghiaccio. Continua alla grande il percorso dei Foxes nel torneo, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza COVID-19: la squadra italiana si è imposta per 6-5 contro la squadra slovacca dopo lo 0-4 di ieri, ottenendo il quinto successo su sette match disputati.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Bratislava sblocca la partita al minuto 10:17 sfruttando una situazione di powerplay con lo statunitense Mitch Hults, su assist di Sacha Guimond e Maxim Cajkovic. Passano un paio di minuti e gli ospiti raddoppiano con la rete del 18enne Roman Faith, imbeccato dai connazionali slovacchi Denis Hudec e Adam Bezak. Il primo squillo dei biancorossi arriva al 15′ e porta la firma di Anton Bernard, il quale segna in superiorità numerica con l’assistenza di Gleason Fournier e Ben Youds.

Nei due minuti iniziali del secondo periodo Bolzano completa la rimonta grazie ai gol di Mike Halmo e Dylan DiPerna, seguiti dal 3-3 marcato per gli ospiti da Maxim Cajkovic, che manda le squadre in parità all’intervallo. Il match esplode completamente alla metà esatta dell’ultimo terzo: Bratislava fa valere un paio di situazioni di powerplay e al 52′, in virtù delle reti di Matt Finn e Michel Miklik, si ritrova avanti 3-5.

A questo punto, però, i padroni di casa inseriscono le marce alte, accorciando immediatamente le distanze con Dennis Robertson. Al minuto 54:23 è l’americano Dustin Gazley a pareggiare i conti, mentre ci pensa l’azzurro Nicholas Plastino, a 4’44” dalla fine, a siglare il definitivo 6-5 e regalare il successo ai suoi. Bolzano entra dunque nella zona playoff occupando il quinto posto in classifica e nel prossimo incontro, venerdì sera, sarà ospite degli austriaci del Steinbach BW.

Foto: Carola Semino