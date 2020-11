Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vincono Fassa, Asiago e Val Pusteria

Sabato sera davvero spettacolare per i colori italiani quello che si è giocato questa sera per la Alps Hockey League 2020-2021. I tre derby che erano in scena non hanno lesinato in fatto di emozioni e hanno visto il successo di Fassa in casa di Gherdeina, quello netto interno di Asiago su Vipiteno, infine Val Pusteria supera Cortina nel finale.

HC Gherdeina – Fassa Falcons 2-5: vittoria importante per Fassa che si rilancia dopo tre ko di fila. I padroni di casa passano in vantaggio con Gluck dopo 6:37, ma Tedesco pareggia subito su assist di Mizzi al minuto 10:54. Fassa prosegue e al minuto 27:50 passa a condurre con la rete di Hermansson su assist dello stesso Tedesco. Il 3-1 lo realizza Mizzi in power play al minuto 38:44 e il match si decide in questo momento. Castlunger porta il punteggio sul 4-1 al minuto 40:37, prima delle reti di Messner e Mizzi che fissano il risultato sul 2-5.

Asiago Hockey – Vipiteno Broncos 6-3: il match si sblocca dopo soli 8 minuti con Gooch che va a segno su assist di Hannoun, ma Magnabosco pareggia subito i conti dopo 17:01. Il primo tempo si chiude con due reti pesanti di Asiago con Casetti e Mantenuto che portano il punteggio sul 3-1. La reazione di Vipiteno arriva nel secondo periodo con le reti di Gander al 32:04 e Mantinger al 35:14 per il 3-3. Asiago, tuttavia, torna di nuovo avanti con Miglioranzi al minuto 38:16 per il 4-3 che porta il match al terzo periodo. I padroni di casa allungano con Magnabosco che segna il 5-3 al minuto 51:01 su assist di Rosa. I veneti non si fermano più e chiudono con il 6-3 di Frei a porta sguarnita.

Val Pusteria Hockey – SGC Cortina 3-2: a Brunico il match è decisamente combattuto, tanto che il primo tempo si chiude sullo 0-0. Il gol che sblocca il punteggio arriva al 33.13 con Schweitzer che va a segno per l’1-0. Tutto rimandato al terzo periodo, che si apre subito con la risposta di Cortina, che sigla il pareggio al 42:02 con Pietroniro. Gli ampezzani proseguono e passano in vantaggio con Sanna al minuto 49:12. Siamo solo all’inizio di una vera e propria girandola di gol. Oberrauch, infatti, riporta tutto in parità dopo soli 42 secondi, ma non è finita qui, dato che Glira riporta avanti i padroni di casa dopo soli 12 secondi! Siamo sul 3-2 che, tuttavia, rimarrà anche come risultato finale.

LA CLASSIFICA DELLA ALPS HOCKEY LEAGUE 2020-2021

1 HKO 6 +31 9 2 VEU 6 +7 9 3 GHE 6 +7 8 4 WSV 6 +4 7 5 PUS 6 +3 7 6 KEC 6 +8 6 7 FAS 6 +2 6 8 RBJ 6 +10 3 9 JES 4 +2 3 10 EHC 6 +0 3 11 KA2 4 -7 3 12 SGC 4 -4 1 13 RIT 6 -17 1 14 ASH 4 -5 0 15 ECB 6 -15 0 16 SWL 6 -26 0

Foto: Carola Semino