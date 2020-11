Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: Cortina ha la meglio su Gherdeina in una partita pazza da 15 gol!

Prosegue il cammino della Alps League 2020-2021, torneo europeo di hockey su ghiaccio. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Questa sera si è disputato il derby italiano tra Gherdeina e Cortina, con il successo degli ospiti con il punteggio pirotecnico di 5-10. Davvero una partita spettacolare tra due squadre abbastanza in forma.

CRONACA DELLA PARTITA

15 gol in tutto tra Gherdeina e Cortina, ma la sfida si sblocca solamente all’ultimo minuto del primo tempo grazie alla rete ospite di Massimo Cordiano in situazione di powerplay. Tra il 10′ e il 14′ del secondo periodo gli ampezzani mettono il turbo e realizzano tre gol uno dietro l’altro: a segno, nell’ordine, Remy Giftopoulos, Mike Cazzola (in inferiorità numerica) e Harrison Cottam per il momentaneo 0-4. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 36′ con la marcatura di Diego Gluck, alla quale risponde un minuto più tardi Luca Zanatta, che ristabilisce quattro lunghezze di distanza tra le due compagini. Prima dell’ultimo intervallo, però, le Furie muovono la retina sfruttando un powerplay con il finnico Marko Virtala e riaprono l’incontro: 2-5. Dopo appena 16” del terzo conclusivo Cortina va in gol con il giovanissimo 16enne Enrico Larcher. L’ultimo tentativo di rientrare nel match da parte dei gardenesi arriva al 46′ e porta la firma di Michael Sullmann, ma nei due minuti successivi gli ospiti bucano gli avversari altre due volte, fissando il punteggio sul 3-8 a poco più di 10′ dalla fine. Nella parte finale della partita c’è gloria personale per Leo Messner e David Galassiti tra i padroni di casa, mentre per gli ampezzani segnano Cottam e Marco Sanna.

Foto: Carola Semino