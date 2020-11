Griglia di partenza F1, GP Turchia 2020: risultati e classifica qualifiche. Stroll in pole position! Ferrari attardate: Leclerc 14°, Vettel 12°

Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il time attack è stato funestato dalla pioggia e anche da una serie di interruzioni dovute all’impraticabilità della pista a causa dell’acqua e dello scarso grip del tracciato. Si è infiammata la lotta per la pole-position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani.

Lance Stroll ha clamorosamente conquistato la pole-position del GP di Turchia. Il canadese della Racing Point scatterà davanti a tutti per la prima volta in carriera: autentica magia sul bagnato, il nordamericano precede l’olandese Max Verstappen (Red Bull). In seconda fila un’altra coppia Racing Point-Red Bull: il messicano Sergio Perez precede il thailandese Alexander Albon. Il britannico Lewis Hamilton, sei volte Campione del Mondo, è soltanto sesto al volante della Mercedes, tra le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Nona l’altra Mercedes di Valtteri Bottas tra le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi (decimo).

Loading...

Loading...

Sabato nero per le due Ferrari, che invece si erano ben comportate durante le prove libere. Le Rosse non sono riuscite a interpretare al meglio le difficili condizioni meteo, non hanno mai trovato il feeling giusto sulla pista scivolosa dove si erano invece distinte tra venerdì e sabato mattina. Entrambe le monoposto di Maranello non hanno trovato la giusta temperatura sulle gomme da bagnato e si sono così fermate in Q2: Sebastian Vettel scatterà in 12ma posizione, Charles Leclerc si è fermato al 14mo posto e domani scatterà dalla settima fila.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Turchia 2020, il risultato e la classifica delle qualifiche di questa tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. La gara scatterà domenica 15 novembre alle ore 11.10 italiane, si preannuncia una partenza su asfalto asciutto.

GRIGLIA DI PARTENZA GP TURCHIA F1 2020:

1. Lance Stroll (Racing Point)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Perez (Racing Point)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Daniel Ricciardo (Renault)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Esteban Ocon (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9. Valtteri Bottas (Mercedes)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Lando Norris (McLaren)

12. Sebastian Vettel (Ferrari)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

18. George Russell (Williams)

19. Romain Grosjean (Haas)

20. Nicholas Latifi (Williams)

RISULTATI QUALIFICHE GP TURCHIA F1 2020: LA CLASSIFICA DEI TEMPI

1 Lance STROLL Racing Point1:47.765 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.290 7

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.556 5

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.683 7

5 Daniel RICCIARDO Renault– 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes– 6

7 Esteban OCON Renault– 6

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing– 5

9 Valtteri BOTTAS Mercedes– 6

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing–

11 Lando NORRIS McLaren- – 6 Q2

12 Sebastian VETTEL Ferrari- – 5 Q2

13 Carlos SAINZ McLaren- – 6 Q2

14 Charles LECLERC Ferrari- – 5 Q2

15 Pierre GASLY AlphaTauri- – 5 Q2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4 Q1

17 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 3 Q1

18 George RUSSELL Williams- – 3 Q1

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 3 Q1

20 Nicholas LATIFI Williams- – 4 Q1

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse