Golf, Alfred Dunhill Championship 2020: Pablo Larrazabal cerca la riconferma, presenti Lorenzo Gagli e Andrea Pavan

Lo European Tour 2020 di golf continua nel suo rush finale di stagione, con il secondo dei tre eventi consecutivi in Sudafrica prima del gran finale di Dubai. Un field di ottima caratura si appresta questa settimana a scendere in campo sul magnifico percorso di Leopard Creek (Malelane), per cercare di impedire allo spagnolo Pablo Larrazabal di difendere con successo il suo titolo dell’ Alfred Dunhill Championship ottenuto lo scorso anno, arrivato nonostante i famosi problemi di vesciche che ne avevano limitato la mobilità.

I più agguerriti sfidanti saranno proprio i padroni di casa sudafricani, apparsi già in ottima forma lo scorso weekend e pronti a difendere il proprio territorio con le unghie: Christiaan Bezuidenhout, Brandon Stone, George Coetzee , Wilco Nienaber e Dean Burmester, un coriaceo e folto plotone d’azione pronto a dare spettacolo. Ci sarà anche il vincitore del Joburg Open di pochi giorni fa, il danese Joachim Hansen, oltre al gallese Jamie Donaldson, il francese Alexander Levy e tanti altri. La formazione italiana che scenderà in campo a Leopard Creek sarà composta dal toscano Lorenzo Gagli e da un Andrea Pavan che è drasticamente crollato in questo terribile 2020 e deve riuscire in qualche modo a tirarsi fuori da una situazione molto critica.