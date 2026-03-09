Golf, Castillo si aggiudica il Puerto Rico Open superando Blanchet

Oltre al ricchissimo Arnold Palmer Invitational il PGA Tour nello scorso fine settimana ha offerto un cosiddetto alternate event. Si è disputato infatti il Puerto Rico Open (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2008 che da sempre è calendarizzato in coincidenza con kermesse di prim’ordine del massimo circuito internazionale. A trionfare nell’edizione 2026 è stato Ricky Castillo, che capitalizza l’ottimo stato di forma mostrato negli ultimi tornei.

L’americano ha chiuso con lo score complessivo di -17 (271 colpi), beffando di una sola lunghezza il connazionale Chandler Blanchet. Terza posizione con il punteggio di -14 per lo statunitense Blades Brown, seguito ad un colpo di distanza da Davis Thompson (foto). -12 e quinta piazza per il primo dei non americani, ovvero il tedesco Matti Schmidt, e per gli statunitensi Paul Peterson e Luke Clanton. Classifica cortissima che testimonia il grande equilibrio vissuto nella 4 giorni caraibica.

Sul percorso par 72 del Grand Reserve Golf and Country Club di Rio Grande (Puerto Rico) chiudono la top ten in ottava posizione con lo score di -11 gli inglesi David Skins e John Parry, il tedesco Jeremy Paul, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, ed infine gli americani Zac Blair, Kevin Streelman e Gordon Sargent. -10 e sedicesima piazza invece per il quintetto formato dal canadese Benjamin Silverman, dal padrone di casa Rafael Campos, dallo svedese Pontus Nyholm, e dagli statunitensi Kihei Akina e David Ford.

Per Castillo, ventiquattrenne di Yorba Linda (California, Stati Uniti d’America), il successo colto nella splendida località centroamericana è il secondo della carriera da professionista dopo il Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023 (Korn Ferry Tour). L’americano trova il primo urrà nel PGA Tour ad una settimana dall’ottimo quinto posto griffato nel Cognizant Classic. Nella passata stagione si era issato fino alla terza posizione nell’RSM Classic.