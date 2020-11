Giro d’Italia 2021, novità sul percorso. Partenza da Torino con una cronometro? Poi verso Verbania per Ganna

Il percorso del Giro d’Italia 2021 verrà presentato a metà gennaio. Gli organizzatori di RCS Sport stanno definendo gli ultimi dettagli per poi partorire il tracciato che ospiterà la Corsa Rosa da sabato 8 a domenica 30 maggio. Secondo le prime anticipazioni esposte da Beppe Conte durante Radiocorsa, la prestigiosa corsa a tappe dovrebbe partire da Torino: la notizia è della scorsa settimana, non è ancora stata confermata o smentita, ma sembra molto probabile che sarà il capoluogo piemontese a ospitare la Grande Partenza tra poco più di sei mesi.

Si dovrebbe incominciare con una breve cronometro, sul chilometraggio simile a quello visto quest’anno nella Monreale-Palermo: una quindicina di chilometri per assegnare la prima maglia rosa. Sarebbe il terreno di caccia ideale per Filippo Ganna, Campione del Mondo nelle prove contro il tempo, pronto a esaltarsi in questa probabile apertura che potrebbe ripercorrere i luoghi cavouriani (si celebrano i 160 anni della morte del Conte Camillo Benso). La seconda tappa potrebbe poi dirigersi verso Verbania, in omaggio proprio a Ganna. Poi si andrà verso Sud, confermate le tre tappe in Sicilia. Si parla di un ritorno sul Monte Zoncolan, ma è tutto in divenire.

Foto: Lapresse