Giro d’Italia 2021, confermate tre tappe in Sicilia! Si delinea il percorso della Corsa Rosa

Il Giro d’Italia 2021 sbarcherà sicuramente in Sicilia e nell’Isola andranno in scena tre tappe. A confermarlo è stato Manlio Messina, Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione. In un’intervista concessa a TeleMessina, infatti, il politico ha chiaramente affermato: “Non vi è alcun cambio di programma se non quello che la Grande Partenza, che doveva svolgersi nel 2021, è stata anticipata al 2020. Quindi nel 2021 si svolgeranno regolarmente le tre tappe. La riduzione dell’importo è dovuta all’annullamento del Giro di Sicilia, che speriamo di recuperare nel 2022. Lo stesso ovviamente si dovrebbe svolgere regolarmente nel 2021 Covid permettendo”.

Il Giro d’Italia 2020 era partito con una cronometro individuale da Monreale a Palermo e in Sicilia si erano svolte complessivamente quattro tappe, sostituendo così la Grande Partenza originariamente prevista in Ungheria, prima che esplodesse l’emergenza sanitaria. A questo punto vedremo tre frazioni a Sud e il percorso del Giro d’Italia 2021 inizia a prendere una piccola conformazione, anche perché appare molto probabile una Grande Partenza da Torino (anticipazione di Beppe Conti a Radiocorsa), seguito da un passaggio dalla Toscana per onorare la memoria di Dante Alighieri e Alfredo Martini, poi un preseguimento verso Sud.

Loading...

Loading...

Per quanto riguarda le montagne si vocifera di un possibile ritorno dello Zoncolan, del debutto del Monte Lussari e della riproposizione dello Stelvio. Il tracciato della Corsa Rosa verrà presentato ufficialmente a metà gennaio, l’evento è poi in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. A questo punto il Meridione sarà comunque protagonista, staremo a vedere quali Regioni si aggiungeranno alla Sicilia.

Foto: Lapresse