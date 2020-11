Ginnastica, evento mondiale a Tokyo! Uchimura, Melnikova, Nagornyy e tante stelle: 8 novembre, verso le Olimpiadi

In un momento di piena pandemia, in cui lo sport procede con il contagocce a livello internazionale, la FIG ha organizzato la “Friendship and Solidarity Competition”, un evento mondiale di ginnastica artistica. La competizione andrà in scena domenica 8 novembre a Tokyo, proprio nella città che la prossima estate dovrebbe ospitare le Olimpiadi. La capitale giapponese si prepara a fare da cornice a questa gara a squadre a cui prenderanno parte tantissime stelle provenienti da USA, Russia, Giappone e Cina.

A spiccare maggiormente sono l’iconico nipponico Kohei Uchimura (l’Imperatore della Polvere di Magnesio, Campione Olimpico all-around a Londra 2012 e Rio 2016, vincitore di sei titoli iridati sul giro completo), il russo Nikita Nagornyy (Campione del Mondo in carica nel concorso generale individuale) e la russa Angelina Melnikova (Miss Ginnastica, bronzo all-around ai Mondiali 2019). Allo Yoyogi Gymnasium si sfideranno due formazioni: “Team Friendship” (amicizia) e “Team Solidarity” (solidarietà), su ogni attrezzo saliranno otto atleti per squadra e i migliori tre punteggi verranno conteggiati ai fini della classifica generale (è un team event, non sono previste graduatorie individuali e relativi premi). Si tratta di un modo per cercare di ripartire e sarà uno dei pochi eventi internazionali di questa stagione, anche perché appare difficile che abbiano luogo gli Europei a dicembre, viste le tante rinunce (compresa quella dell’Italia).

Domenica ci saranno anche altre ginnasti di peso come il russo Artur Dalaloyan (Campione del Mondo sul giro completo nel 2018), la russa Elena Gerasimova (iridata juniores alla trave), le giapponesi Asuka Teramoto e Hitomi Hatakeda, le giovani cinesi Ma Yue e Yin Dehang, già medagliate alle Olimpiadi giovanili. Di seguito tutti i partecipanti alla “Friendship and Solidarity Competition”.

PARTECIPANTI “FRIENDSHIP AND SOLIDARITY COMPETITION”:

TEAM FRIENDSHIP:

Liu Jieyu (Cina)

Zhou Ruiyu (Cina)

Hitomi Hatakeda (Giappone)

Asuka Teramoto (Giappone)

Angelina Melnikova (Russia)

Iana Vorona (Russia)

Sophia Butler (USA)

Shi Cong (Cina)

Zhang Bohen (Cina)

Yuya Kamoto (Giappone)

Kazuma Kaya (Giappone)

Artur Dalaloyan (Russia)

Alexey Rostov (Russia)

Yul Moldauer (USA)

Shane Wiskus (USA)

TEAM SOLIDARITY:

Lu Yufei (Cina)

Zhang Jin (Cina)

Chiaki Hatakeda (Giappone)

Akari Matsumura (Giappone)

Elena Gerasimova (Russia)

Aleksandra Shchekoldina (Russia)

Emjae Frazier (USA)

Shilese Jones (USA)

Ma Yue (Cina)

Yin Dehang (Cina)

Wataru Tanigawa (Giappone)

Kohei Uchimura (Giappone)

Dmitrii Lankin (Russia)

Nikita Nagornyy (Russia)

Paul Juda (USA)

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi