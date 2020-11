Ginnastica, Campionati Italiani 2020: ordine di rotazione. Le Fate e Mori partono al volteggio, Andreoli dagli staggi

Oggi pomeriggio (dalle ore 15.30) andrà in scena l’all-around dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Le ragazze si daranno battaglia per la conquista del tricolore sul giro completo, la gara odierna servirà anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domani.

Tutte le Fate partiranno al volteggio e seguiranno l’ordine di rotazione olimpico: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio incominceranno la loro avventura alla tavola insieme alla veterana Lara Mori, altra pretendente al podio. Sono queste le ragazze favorite per il titolo, ma attenzione alla 14enne Angela Andreoli che scatterà alle parallele asimmetriche insieme alle altre giovani Giorgia Leone, Chiara Vincenzi, Danila Barbanotti, Manila Esposito e Veronica Mandriota. Di seguito l’ordine di rotazione dell’all-around femminile dei Campionati Assoluti 2020 di ginnastica artistica come riportato dalla circolare federale.

ORDINI ROTAZIONE ALL-AROUND CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA 2020:

VOLTEGGIO:

Martina Maggio, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Lara Mori, Asia D’Amato

PARALLELE ASIMMETRICHE:

Chiara Vincenzi, Diana Barbanotti, Manila Esposito, Giorgia Leone, Angela Andreoli, Veronica Mandriota

TRAVE:

Micol Minotti, Giada Grisetti, Maria Vittoria Cocciolo, Sara Ricciardi, Carolina James, Alessia Canali

CORPO LIBERO:

Caterina Vitale, Irene Lanza, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari, Alessia Federici, Emily Armi

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi