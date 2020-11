Ginnastica, Campionati Italiani 2020: chi difende i titoli? Asia D’Amato contro la gemella Alice e Giorgia Villa

Nel weekend del 7-8 novembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. Si tratta dell’evento più importante della stagione a livello nazionale, in un’annata tormentata dalla pandemia e in cui non si è praticamente mai riusciti a gareggiare al di fuori dei nostri confini. Si preannuncia una grandissima battaglia per la conquista dei tricolori: sabato verranno messi in palio i due titoli all-around, domenica i 10 delle singole specialità.

Al femminile andrà in scena una grandissima battaglia tra le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato dovrebbero dare vita a un confronto molto animato sul giro completo, ma attenzione anche alla 14enne Angela Andreoli, a Martina Maggio e a Lara Mori. Asia D’Amato detiene il titolo sul giro completo ma anche al volteggio, Giorgia Villa è Campionessa Italiana alla trave e alle parallele asimmetriche, Desiree Carofiglio è infortunata e dunque non potrà difendere il tricolore al corpo libero.

Al maschile, invece, Ludovico Edalli insegue il quinto sigillo in carriera nell’all-around ed è chiamato a difendersi dagli assalti di Nicolò Mozzato e Lorenzo Galli. Il bustocco è Campione Italiano anche alle parallele pari, punta a scalzare Nicolò Mozzato alla sbarra ed Edoardo Rosa al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini detiene il titolo al corpo libero e punta a riconfermarsi, Marco Lodadio è argento iridato agli anelli e ovviamente ha trionfato al castello lo scorso anno, Nicolò Vannucchi fu invece la grande sorpresa al volteggio.

Foto: Simone Ferraro/FGI