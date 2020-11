Ginnastica artistica, Serie A: Brixia Brescia lanciata verso il 18° scudetto, le Fate per dominare la Final Six. Battaglia al maschile

La Brixia Brescia è lanciatissima verso la conquista del suo 18mo scudetto, il settimo consecutivo. La Leonessa è oggettivamente imbattibile e non dovrebbe avere grossi problemi a prolungare il proprio dominio sulla ginnastica artistica femminile alle nostre latitudini. La corazzata presieduta da Folco Donati e guidata da Enrico Casella, CT della Nazionale, si appresta a laurearsi Campionessa d’Italia.

La Final Six della Serie A, in programma nel weekend del 21-22 novembre al PalaVesuvio di Napoli, certificherà il valore tecnico di una compagine che sostanzialmente è la stessa che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 con il body azzurro: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio sono molto agguerrite e saranno supportate anche da Angela Andreoli e Giorgia Leone, mentre Elisa Iorio sarà assente per infortunio. Le Fate sono apparse in ottima forma durante i recenti Campionati Italiani Assoluti, dove Giorgia e Asia hanno condiviso il gradino più alto del podio nell’all-around, avendo la meglio su Martina per appena mezzo decimo.

Nel capoluogo campano, proprio dove si è gareggiato due settimane fa, si vorrà chiudere in bellezza questa tormentata stagione, privata di quasi tutti gli appuntamenti internazionali (prima di Natale si disputeranno gli Europei a Mersin, ma tutte le Nazioni di punta non saranno presenti, Italia compresa). La Brixia ha vinto con ampissimo margine le prime tre tappe di regular season e dovrebbe fare lo stesso nell’atto conclusivo, anche se l’innovativo format degli scontri diretti con semifinali il sabato e finale la domenica potrebbe rendere il tutto più incerto, anche se non si vedono all’orizzonte delle formazioni in grado di poter battere le Fate nel massimo campionato italiano a squadre.

La Brixia Brescia è stata inserita nel girone B di semifinale insieme all’Artistica ’81 Trieste e alla Ginnastica Civitavecchia. Dovrebbe imporsi e poi accedere all’atto conclusivo, dove incrocerà la vincente del gruppo A (Juventus Nova Melzo e Giglio Montevarchi, il Centro Sport Bollate si è ritirato) e la migliore seconda dei due raggruppamenti. Discorso ben diverso al maschile, dove non c’è un dominatore dichiarato e indiscusso: Ginnastica Salerno, Spes Mestre e Pro Patria Bustese partono favorite negli scontri diretti di semifinale rispettivamente contro Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Ares, ma la lotta per il tricolore è veramente molto aperta e le tre teste di serie delle semifinali possono lottare ad armi pari per il tricolore, a maggior ragione con il meccanismo degli scontri diretti.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi