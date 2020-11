F1, Romain Grosjean sarà dimesso domani dall’Ospedale Militare del Bahrain

Arrivano buone notizie sul conto del pilota francese Romain Grosjean, rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1.

L’alfiere della Haas, salvo per miracolo dal crash contro il guard-rail nel primo settore del tracciato di Sakhir, domani sarà dimesso dall’Ospedale Militare del Bahrain, dove è ricoverato per ustioni a mani e caviglie. Per fortunata Romain non ha subito fratture. “Il pilota della Haas Romain Grosjean sta continuando la sua convalescenza all’Ospedale Militare del Bahrain, dopo aver trascorso la notte in seguito all’incidente avvenuto al GP del Bahrain. I trattamenti applicati per le bruciature ai dorsi delle sue mani stanno procedendo bene. Grosjean ha ricevuto la visita del Team Principal Gunther Steiner, ed è stato anticipato che verrà dimesso nella giornata di martedì 1° dicembre. Ulteriori informazioni verranno diffuse quando disponibili“, il testo del comunicato.

Haas F1 Team Statement: Romain Grosjean – Medical Update#HaasF1 pic.twitter.com/WqofSCeNJM — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 30, 2020

Una novità da accogliere con il sorriso, visto quanto è accaduto e lo spavento che l’episodio in sé ha causato. Inutile negare che ieri gli appassionati e non hanno rivissuto sensazioni di vecchia data, quando gli esiti di incidenti di questo genere erano tutt’altro che lusinghieri.

Foto: LaPresse