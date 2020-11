F1, orari diversi dal solito nel GP del Bahrain 2020: programma, tv, guida Sky e TV8

Nel weekend del 27-29 novembre andrà in scena il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che si disputerà sul circuito del Sakhir. In Medio Oriente incomincerà la fase conclusiva di questo tormentato campionato, che prevede un nuovo atto in Bahrain settimana prossima e poi una grande chiusura sul tracciato di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Complice il fuso orario (sono due ore avanti rispetto all’Italia) e il particolare periodo dell’anno gli orari di questo fine settimana sono diversi rispetto alle abitudini.

Si incomincia venerdì 27 novembre con due sessioni di prove libere da 90 minuti ciascuna: la FP1 scatterà alle ore 12.00, la FP2 prenderà il via alle ore 16.00. Sabato 28 novembre le qualifiche scatteranno alle ore 15.00, mentre la gara prenderà il via alle ore 15.10 di domenica 29 novembre. Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera grazie alla spettacolare vittoria ottenuta in Turchia e ha così eguagliato lo storico record di Michael Schumacher. Il britannico e il suo compagno di squadra Valtteri Bottas sono i grandi favoriti della vigilia la volante delle loro Mercedes.

La Ferrari è parsa in crescita nelle ultime uscite e i risultati del Cavallino Rampante iniziano a essere dignitosi dopo una prima parte di stagione davvero deficitaria. La SF1000 sta pian piano progredendo e così Charles Leclerc e Sebastian, dopo la bella gara in Turchia (rispettivamente quarto e terzo), proveranno a dire la loro anche in questo contesto, anche se non ci saranno perturbazioni meteo a mescolare le carte in tavola come era invece successo a Istanbul.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Bahrain 2020, ultima tappa del Mondiale F1. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono due ore avanti rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Saranno poi disponibili anche le differite su TV8.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 27 NOVEMBRE:

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

SABATO 28 NOVEMBRE:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

15.10 Gara

GP BAHRAIN F1 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 27 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) delle prove libere 2 alle ore 20.30, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 28 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE (SABATO 28 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite) alle ore 18.30.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 17.00, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 29 NOVEMBRE):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale, canale 121 del satellite) alle ore 18.00.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

